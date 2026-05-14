El gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, reforzó los apoyos dirigidos a estudiantes universitarios y emprendedores de pueblos originarios mediante programas de financiamiento impulsados por el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sidefi).

Como parte de la estrategia impulsada por el gobernador, fueron autorizados 780 mil pesos para beneficiar a 26 jóvenes universitarios provenientes de las cuatro regiones de la entidad.

Programa Crétnico fortalece negocios de comunidad Wixárika en San Luis Potosí

Los recursos fueron entregados a través del programa Becacrédito, con el cual se puede acceder a financiamientos de hasta 30 mil pesos para cubrir gastos de inscripción, colegiaturas y procesos de titulación, con el objetivo de que las y los estudiantes puedan culminar sus estudios.

Sifide impulsa programas de inclusión educativa y desarrollo económico en San Luis Potosí (cortesía)

Por otra parte, integrantes de la comunidad Wixárika también recibieron financiamientos mediante el programa Crétnico, enfocado en fortalecer pequeños negocios y proyectos artesanales.

Los apoyos están dirigidos principalmente a capital de trabajo para la elaboración y comercialización de productos tradicionales, además de impulsar la formalización de actividades económicas dentro de comunidades indígenas.

Sifide impulsa programas de inclusión educativa y desarrollo económico en San Luis Potosí (cortesía)

Con programas como Becacrédito y Crétnico, San Luis Potosí busca fortalecer tanto el acceso a la educación superior como el desarrollo productivo de pueblos originarios, ampliando las oportunidades de crecimiento para más familias en la entidad.