El gobernador Ricardo Gallardo Cardona continúa impulsando herramientas para fortalecer la independencia económica de las mujeres en San Luis Potosí, a través de programas de financiamiento coordinados con el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide).

Gracias a estas acciones, emprendedoras y trabajadoras de las cuatro regiones del estado han accedido a créditos que permiten fortalecer pequeños negocios, proyectos productivos y alternativas de autoempleo.

Ricardo Gallardo impulsa más de 127 mil créditos para mujeres emprendedoras

Con corte a marzo de 2026, el Sifide ha entregado 127 mil 144 financiamientos a mujeres potosinas durante la actual administración estatal, con una inversión superior a los 980 millones de pesos.

Estos recursos han permitido impulsar actividades comerciales, fortalecer emprendimientos y generar nuevas oportunidades de crecimiento económico para miles de familias en la entidad.

El Gobierno estatal destacó que este respaldo financiero también reconoce el esfuerzo y compromiso de las mujeres emprendedoras, quienes representan uno de los principales motores para el desarrollo económico y social de San Luis Potosí.

Ricardo Gallardo impulsa créditos para mujeres emprendedoras en San Luis Potosí (Cortesía )

Además de fortalecer la economía familiar, los programas de financiamiento buscan ampliar las oportunidades para que más mujeres logren consolidar sus proyectos y alcanzar mayor estabilidad económica.

La información sobre los programas y esquemas de apoyo puede consultarse en las oficinas del Sifide, ubicadas en Avenida Salvador Nava Martínez número 2992, Fraccionamiento Tangamanga, en San Luis Potosí, o a través del teléfono 444 102 7700.