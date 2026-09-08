San Luis Potosí se posicionó en el primer lugar nacional en reducción de homicidios dolosos, al registrar un descenso de 79.8% durante los primeros ocho meses de 2026, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El resultado fue presentado durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se destacó el comportamiento de este delito en las entidades del país.

SLP reduce 79.8% los homicidios dolosos y lidera a nivel nacional (Cortesía)

Estrategia de seguridad de Ricardo Gallardo impulsa reducción de homicidios

De cara al Quinto Informe de Gobierno, la administración de Ricardo Gallardo Cardona atribuyó estos resultados a una estrategia de seguridad basada en la presencia territorial, la coordinación institucional y acciones de prevención y atención a las causas.

Entre enero y agosto de 2026 se registraron 34 homicidios dolosos en San Luis Potosí, cifra equivalente al 0.3% del total nacional. Con ello, la entidad se ubicó en el segundo lugar con menor número de casos, únicamente por debajo de Yucatán.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández, señaló que los resultados forman parte de la Estrategia Integral de Seguridad implementada durante el gobierno de Ricardo Gallardo.

Entre las acciones destacó el fortalecimiento de las capacidades de la Guardia Civil Estatal, la presencia operativa en las cuatro regiones y los programas de prevención y atención social.

Asimismo, resaltó la coordinación con instituciones federales, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las corporaciones municipales para sumar capacidades y fortalecer los operativos de seguridad.

El funcionario afirmó que se mantendrán estas acciones para preservar la paz y generar mejores condiciones de seguridad para las familias potosinas.