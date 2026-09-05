El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, mantiene firme la estrategia de seguridad pública en las cuatro regiones del estado mediante coordinación institucional, operativos estratégicos, inteligencia y tecnología de nueva generación.

El objetivo, de acuerdo con el Gobierno de San Luis Potosí, es proteger a las familias potosinas, prevenir conductas delictivas y fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad.

Ricardo Gallardo refuerza estrategia de seguridad en San Luis Potosí.

Guardia Civil Estatal mantiene vigilancia en el Altiplano

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo destacó que en el Altiplano potosino se mantiene una vigilancia permanente, especialmente en los límites con Nuevo León y Zacatecas.

En esta zona se despliegan elementos de la Guardia Civil Estatal, vigilancia aérea, sistemas inteligentes y binomios caninos especializados en la detección de sustancias ilegales. Las acciones también contemplan coordinación para atender de manera inmediata cualquier situación que pudiera alterar la tranquilidad de la población.

Ricardo Gallardo refuerza estrategia de seguridad en San Luis Potosí.

San Luis Potosí incorpora perros robot y drones

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo explicó que la estrategia de seguridad incorpora perros robot, drones y sistemas inteligentes de monitoreo para realizar labores de reconocimiento, exploración y vigilancia.

Estas herramientas son utilizadas en zonas urbanas, carreteras y puntos de difícil acceso, con el propósito de obtener información oportuna, reducir riesgos para los elementos policiales y ampliar la capacidad operativa de la Guardia Civil Estatal.

El gobernador Ricardo Gallardo también contrastó estas condiciones con las limitaciones que, señaló, durante años enfrentó la antigua Fuerza Metropolitana Estatal, que operaba con un menor número de elementos, equipamiento insuficiente y coordinación institucional limitada. Actualmente, el Gobierno del Estado cuenta con una corporación con mayores capacidades humanas, tecnológicas y operativas para mantener el orden y responder con mayor eficacia.

Ricardo Gallardo refuerza estrategia de seguridad en San Luis Potosí.

Seguridad seguirá como prioridad del Gobierno estatal

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo reiteró que la seguridad continuará siendo una prioridad de su administración, con presencia permanente en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

La estrategia de seguridad contempla coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno, así como inteligencia y especialización policial para fortalecer las acciones de prevención y respuesta. Con estas medidas, el Gobierno de San Luis Potosí busca avanzar en la construcción de un estado con mayores condiciones de tranquilidad y paz para las familias.