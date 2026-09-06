El Gobierno de San Luis Potosí avanzó en la creación de un Memorial para las Personas Desaparecidas, luego de que autoridades estatales, colectivos de búsqueda y familiares de víctimas formalizaran mediante una minuta los acuerdos para dar continuidad a este proyecto.

La iniciativa busca establecer un espacio de memoria, reconocimiento y dignificación para las personas desaparecidas y sus familias, como parte de las acciones de atención y acompañamiento a quienes participan en su búsqueda.

Gobierno de Ricardo Gallardo fortalece diálogo con familias buscadoras

La creación del memorial forma parte del compromiso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de mantener un acompañamiento permanente con las familias buscadoras y atender sus planteamientos.

El Gobierno estatal señaló que esta estrategia también contempla garantizar el derecho de todas las personas a ser buscadas, mediante una política de atención integral y respeto a los derechos humanos.

En la firma de la minuta participaron Miguel Ángel Méndez Montes, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos; Héctor Edgar Mar del Ángel, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), así como integrantes del Colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros.

Ricardo Gallardo impulsa Memorial para Personas Desaparecidas en SLP (Cortesía)

SLP da seguimiento a acuerdos para crear Memorial de Personas Desaparecidas

Además de la formalización de los acuerdos, se realizó una mesa de trabajo para dar seguimiento a las gestiones, compromisos y acciones planteadas por las familias buscadoras.

Méndez Montes destacó que se mantienen abiertos los canales de diálogo y atención institucional para avanzar en los acuerdos relacionados con el memorial.

Con estas acciones, el Gobierno de San Luis Potosí busca consolidar un espacio que permita mantener viva la memoria de las personas desaparecidas, reconocer a sus familias y fortalecer la atención institucional a quienes continúan con su búsqueda.