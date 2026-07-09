El Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, atribuyó este desempeño a la estrategia enfocada en la atracción de inversiones nacionales e internacionales, el fortalecimiento de la infraestructura y la generación de condiciones de competitividad.

San Luis Potosí se colocó en el primer lugar nacional en crecimiento mensual de la actividad industrial al registrar un incremento de 5.1 por ciento durante marzo de 2026, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El resultado posicionó a la entidad por encima de Michoacán, que reportó un crecimiento de 4.0 por ciento, y de Veracruz, con 3.6 por ciento en el mismo periodo, por lo que la administración estatal señaló que estos resultados reflejan el trabajo realizado para consolidar a la entidad como uno de los principales polos de desarrollo económico del país.

San Luis Potosí registró el mayor crecimiento industrial del país en marzo de 2026, según datos del INEGI. (cortesía)

INEGI confirma avance de la actividad productiva

Los datos del INEGI muestran que San Luis Potosí mantiene una tendencia positiva en materia industrial, uno de los indicadores clave para medir el desempeño económico de las entidades federativas.

De acuerdo con la información oficial, el crecimiento registrado durante marzo de 2026 refleja una mayor actividad productiva y el fortalecimiento de sectores vinculados con la industria.

San Luis Potosí registró el mayor crecimiento industrial del país en marzo de 2026, según datos del INEGI. (cortesía)

Crecimiento busca traducirse en empleo y desarrollo

El Gobierno de San Luis Potosí indicó que el avance en la actividad industrial contribuye a generar mejores condiciones para la llegada de nuevas inversiones, el incremento de la producción y la creación de oportunidades laborales.

La administración de el gobernador Ricardo Gallardo Cardona sostuvo que estos resultados fortalecen el desarrollo económico en las cuatro regiones del estado y buscan generar mayor bienestar para las familias potosinas.