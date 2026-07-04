El Gobierno de San Luis Potosí puso en marcha la modernización del tramo carretero que conecta los municipios de Salinas, Santo Domingo y Villa de Ramos, una obra que busca fortalecer la movilidad regional, mejorar la conectividad y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el Altiplano Potosino.

La intervención contempla una inversión superior a los 600 millones de pesos y forma parte de la estrategia estatal para ampliar la infraestructura carretera y atender una demanda histórica de las comunidades de esta zona.

Altiplano Potosino moderniza carreteras con una inversión superior a 600 mdp en 89 kilómetros. (cortesía)

J. Guadalupe Torres Sánchez destaca beneficio para más de 120 mil familias

El secretario general del Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que el proyecto contempla la modernización de 89 kilómetros de carretera y beneficiará directamente a más de 120 mil familias de la región.

Además, informó que dentro de los sectores favorecidos se encuentran transportistas, productores agropecuarios y prestadores de servicios turísticos que utilizan diariamente esta vía de comunicación.

Altiplano Potosino moderniza carreteras con una inversión superior a 600 mdp en 89 kilómetros. (cortesía)

Altiplano Potosino fortalece conectividad y desarrollo regional

El secretario general del Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, señaló que la obra permitirá mejorar la conexión entre municipios y fortalecer las actividades comerciales y productivas del Altiplano Potosino.

La modernización de la carretera Salinas-Santo Domingo-Villa de Ramos también busca fortalecer la actividad turística y generar mejores condiciones para la creación de empleos en la región y destacó que una movilidad más eficiente facilitará el acceso a servicios, impulsará nuevas inversiones y contribuirá al crecimiento económico de la región.

Con esta obra, el Altiplano Potosino avanza hacia una mayor integración entre sus municipios, con infraestructura que facilita la movilidad de personas y mercancías, además de consolidar nuevas oportunidades de desarrollo económico.