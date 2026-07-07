La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) y la Fiscalía General del Estado fortalecieron la coordinación para prevenir y combatir el delito de extorsión en San Luis Potosí.

Durante una reunión de trabajo, el titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, y la fiscal general del Estado, María Manuela García Cázares, revisaron los avances de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, así como las acciones para mejorar la atención y seguimiento de las denuncias ciudadanas.

El encuentro permitió evaluar los mecanismos de respuesta entre ambas instituciones y reforzar el intercambio de información para atender de manera oportuna los reportes relacionados con este delito.

SSPC y Fiscalía fortalecen prevención de la extorsión en San Luis Potosí

Jesús Juárez Hernández destacó que la coordinación entre las autoridades permite fortalecer las capacidades institucionales y generar acciones preventivas para inhibir la extorsión en las cuatro regiones del estado.

Asimismo, señaló que el trabajo conjunto busca mejorar la atención a la ciudadanía, facilitar la recepción de denuncias y consolidar estrategias de seguridad con una respuesta más efectiva.

Por su parte, María Manuela García Cázares llamó a la población a denunciar cualquier intento de extorsión, ya sea de manera directa ante la Fiscalía General del Estado o mediante la línea de Denuncia Anónima 089.

Autoridades de San Luis Potosí llaman a denunciar intentos de extorsión mediante el 089

La SSPC recordó a la ciudadanía que, ante una llamada de presunta extorsión, es importante mantener la calma, evitar proporcionar información personal o bancaria y colgar de inmediato.

Posteriormente, recomendó comunicarse al 089 Denuncia Anónima, donde personal especializado brinda orientación, activa los protocolos de atención y canaliza cada caso a las autoridades correspondientes.

Con estas acciones, el Gobierno de San Luis Potosí busca fortalecer la prevención del delito y la participación ciudadana como parte de la estrategia de seguridad estatal.