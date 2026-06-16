El gobernador Ricardo Gallardo Cardona posicionó a San Luis Potosí en el séptimo lugar nacional en captación de Inversión Extranjera Directa (IED) durante el primer trimestre de 2026, al registrar una captación de 493,95 millones de dólares.

Con este resultado, el estado superó a potencias industriales como Querétaro, Guanajuato, Chihuahua y Coahuila, fortaleciendo su presencia dentro del mapa económico nacional.

San Luis Potosí se ubicó entre las siete entidades con mayor captación de Inversión Extranjera Directa del país. (Cortesía )

San Luis Potosí avanza en la inversión extranjera

Este crecimiento responde a una estrategia enfocada en la promoción económica, fortalecimiento de la infraestructura y la generación de condiciones de certeza para inversionistas nacionales e internacionales.

Además, estos resultados permiten aprovechar oportunidades derivadas del fenómeno del nearshoring, impulsando la llegada de nuevos proyectos productivos y el desarrollo de cadenas de valor.

Por su parte el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Mario García Valdez, destacó que la prioridad será consolidar la presencia de San Luis Potosí en industrias de nueva generación como la electromovilidad, los semiconductores y las energías limpias.

Estas industrias consolidan un cambio de economía más diversificada, innovadora y vinculada a las inversiones más relevantes a nivel mundial. Con ello, San Luis Potosí fortalece su papel como un actor estratégico en la transformación industrial de México.