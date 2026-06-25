En distintas ocasiones, desde este espacio, hemos resaltado la importancia que ha adquirido la campaña de los Polos de Desarrollo. Hoy el país se encuentra en una etapa donde la competitividad marca el ritmo del desarrollo. Junto con ello, se han impulsado decisiones económicas relevantes que han permitido a los estados crear mecanismos para que la obra pública y la infraestructura continúen avanzando bajo el modelo del que hablamos. Uno de los primeros territorios anunciados para este esquema fue Michoacán, que contará con un proceso de industrialización en la región del Bajío. Este impulso no solo generará ingresos, sino que abrirá nuevas oportunidades laborales y fortalecerá la economía regional.

La razón por la que Michoacán fue elegido para estos Polos de Desarrollo es evidente: el estado posee condiciones naturales privilegiadas y una amplia disponibilidad de insumos que facilitan el funcionamiento de la industria y otras actividades productivas. En este contexto, la Indicación Geográfica adquiere un papel central, pues reconoce a los productos cuya calidad está directamente vinculada a su origen. Para obtener este distintivo se deben cumplir criterios específicos que permiten su protección legal. Con estas cadenas productivas fortalecidas, la buena reputación del territorio purépecha —especialmente en la producción de aguacate Hass— se refleja con mayor fuerza. No es exagerado afirmar que Michoacán se ha consolidado como la capital mundial del aguacate.

El aguacate michoacano ha sido reconocido internacionalmente durante décadas. Países de todo el mundo, incluido Estados Unidos, su principal comprador, consumen este fruto. Esto convierte al sector en una fuente amplia de oportunidades. Gracias a la incorporación de tecnologías y procesos de adaptación, el cultivo ha alcanzado estándares que le han permitido obtener certificaciones de calidad. Un ejemplo de ello es la declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de este año, que marcó un antes y un después al otorgar el Indicador Geográfico. Tras años de espera, este reconocimiento representa un hito para impulsar el desarrollo regional.

El IMPI, de Vidal Llerenas, entregó oficialmente el Indicador Geográfico al aguacate de Michoacán. Este reconocimiento abarca 31 municipios que han demostrado su capacidad para producir el llamado “oro verde”. Aunque otros cultivos también han alcanzado niveles sobresalientes, el aguacate ha sido determinante para equilibrar la economía local, pues su cadena productiva involucra a técnicos, productores y sectores agrícolas que trabajan de manera organizada. Con este respaldo, el gobierno federal abre una nueva etapa para que la producción michoacana continúe expandiéndose en mercados internacionales gracias a su valor distintivo.

En el acto oficial estuvieron presentes funcionarios de primer nivel y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien ha sido un interlocutor clave para fortalecer el prestigio del aguacate michoacano. Este fruto, además de ser parte de la identidad cultural del estado, coloca a Michoacán en el centro de la atención global y abre la puerta a nuevos mercados ahora que el Indicador Geográfico es una realidad. Muchos se preguntan cuál será el alcance de este momento histórico. La respuesta es sencilla: este reconocimiento se convierte en una palanca que permitirá ampliar la inversión, mejorar prácticas sostenibles y fortalecer regiones enteras vinculadas al cultivo.

Este logro no solo proyecta a Michoacán, sino también a quienes encabezan la administración estatal. El gobernador Ramírez Bedolla, por ejemplo, se posicionó en junio como uno de los mandatarios mejor evaluados del país. Esto tiene sentido si se observa el avance en sectores como la salud, donde la incorporación de nuevas tecnologías ha permitido mejorar tratamientos, incluido el del cáncer. Más allá de los equipos, la administración se ha distinguido por contar con personal comprometido, y en ello ha sido clave el trabajo del secretario de Salud, Elías Ibarra.

Notas finales

La reciente revisión del Congreso local de San Luis Potosí sobre la regulación de la inteligencia artificial generó reacciones políticas inmediatas. Bajo el argumento de manifestarse, varios funcionarios cercanos al ayuntamiento capitalino acudieron a una protesta que, en realidad, no tuvo un carácter ciudadano. Entre ellos destacó Guadalupe Almaguer Pardo, figura vinculada al alcalde Enrique Galindo Ceballos. Su presencia evidenció que el objetivo no era defender una causa pública, sino intentar recuperar espacios de poder. Almaguer Pardo, quien en su paso por la Instancia Municipal de las Mujeres fue señalada por el mal trato hacia el personal, volvió a aparecer en una movilización que buscó simular respaldo popular. La puesta en escena fue evidente: una protesta organizada desde oficinas municipales que intentó disfrazarse de expresión social. Fuera mascaras.