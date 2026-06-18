Con el objetivo de impulsar las inversiones en San Luis Potosí, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) fortaleció la promoción internacional del estado mediante una agenda de trabajo en Texas, enfocada en generar nuevas oportunidades para las empresas locales y atraer más capital extranjero.

La estrategia forma parte del impulso promovido por el gobernador del estado de San Luis Portosí Ricardo Gallardo Cardona para consolidar a la entidad como un punto estratégico para la relocalización de empresas y el crecimiento industrial.

La estrategia impulsada por el gobierno de Ricardo Gallardo busca consolidar a San Luis Potosí como un destino estratégico para la inversión. (cortesía )

San Luis Potosí promociona sus ventajas competitivas en Texas

Durante los encuentros organizados por el Council for South Texas Economic Progress (COSTEP), la Oficina de Representación del estado presentó las fortalezas económicas de la entidad ante líderes empresariales y representantes de la industria automotriz.

En estas actividades también participó el Clúster Automotriz de San Luis Potosí, con el propósito de fortalecer la integración de las empresas potosinas a las cadenas de suministro de Norteamérica.

La estrategia impulsada por el gobierno de Ricardo Gallardo busca consolidar a San Luis Potosí como un destino estratégico para la inversión. (cortesía )

Industria automotriz y nearshoring impulsan la economía potosina

La agenda de promoción permitió destacar la capacidad manufacturera, la infraestructura y el talento especializado con los que cuenta San Luis Potosí para recibir nuevos proyectos industriales.

El titular de la Sedeco, Mario García Valdez, señaló que la vinculación con organismos empresariales y aliados estratégicos permitirá ampliar las oportunidades de negocio y generar más empleos.

Destacó que la estrategia de promoción económica fortalece la presencia internacional del estado y abre nuevas posibilidades para las empresas locales.

Asimismo, el titular de la Sedeco, Mario García Valdez, aseguró que el crecimiento industrial y la atracción de inversiones continúan consolidando a San Luis Potosí como uno de los principales polos de desarrollo económico del país.