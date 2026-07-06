Por instrucción del gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno de San Luis Potosí informó que la Dirección de Pensiones realizará los ajustes administrativos necesarios para integrar el aumento salarial y el pago retroactivo correspondiente al mes de junio para elementos policiales en retiro.

Esta medida busca reconocer la trayectoria de quienes dedicaron años de servicio a las labores de seguridad pública y brindar certeza económica a este sector.

Ricardo Gallardo Cardona instruyó integrar el incremento salarial y el pago retroactivo para policías en retiro. (cortesía)

Ricardo Gallardo instruye integrar aumento a policías y el pago se efectuará el 25 de julio

De acuerdo con la información oficial, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona informó que tras el proceso de revisión realizado por las áreas competentes, se confirmó que el próximo 25 de julio se efectuará el pago correspondiente a las percepciones de las y los policías en retiro.

Este pago incluirá tanto el incremento salarial autorizado para este sector como el retroactivo correspondiente al mes de junio.

Por su parte, la Dirección de Pensiones precisó que la aplicación de este beneficio se llevará a cabo conforme a los procedimientos administrativos establecidos y bajo criterios de viabilidad financiera. Asimismo, indicó que el proceso se realizará de manera independiente a la situación laboral y administrativa del personal policial en activo.

Con esta medida, el Gobierno de San Luis Potosí busca fortalecer la atención institucional a las y los policías en retiro, reconociendo su contribución a la seguridad pública y a la protección de las familias potosinas.