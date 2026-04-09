María Manuela García Cázares es la fiscal general de San Luis Potosí, cargo para el que fue electa por unanimidad del Congreso local en mayo de 2024.

Cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público y carrera judicial, donde ha ocupado cargos clave dentro del Poder Judicial del estado.

¿Quién es María Manuela García Cázares?

María Manuela García Cázares es una abogada mexicana con experiencia en el ámbito judicial y procuración de justicia.

A lo largo de su carrera ha sido secretaria de Estudio y Cuenta del Juzgado Tercero Penal, así como magistrada numeraria adscrita a la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

También se desempeñó como directora del Instituto de Estudios Judiciales (hoy Escuela Judicial) y como procuradora general de Justicia de San Luis Potosí de 1998 a 2001.

En 2023 fue nombrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, y en mayo de 2024 fue electa como fiscal general del estado.

¿Qué edad tiene María Manuela García Cázares?

No se cuenta con una fecha de nacimiento pública; sin embargo, se sabe que María Manuela García Cázares tiene más de 39 años de trayectoria en el servicio público.

¿Quién es el esposo de María Manuela García Cázares?

No hay información pública disponible sobre su estado civil o pareja, ya que mantiene su vida privada fuera del ámbito público.

¿Qué signo zodiacal es María Manuela García Cázares?

Debido a que no existe una fecha de nacimiento confirmada, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿María Manuela García Cázares tiene hijos?

No se dispone de información pública que confirme si María Manuela García Cázares tiene hijos.

¿Qué estudió María Manuela García Cázares?

María Manuela García Cázares es licenciada en Derecho y cuenta con una Maestría en Derecho y Educación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Diplomado en Especialización en Justicia de Adolescentes

Diplomado en Impartición de Justicia para Grupos en Situación de Vulnerabilidad con Perspectiva de Género

Formación en Sistema Acusatorio Adversarial y Justicia Alternativa

¿En qué ha trabajado María Manuela García Cázares?

María Manuela García Cázares ha desarrollado una sólida carrera en el Poder Judicial y la procuración de justicia, además de desempeñarse como docente en instituciones de educación superior en materia de derecho penal.