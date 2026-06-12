Impulsado por la visión del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí continúa llevando su riqueza cultural a escenarios de proyección internacional mediante acciones que fortalecen el orgullo por las tradiciones que distinguen a la entidad.

A través de la Secretaría de Cultura (Secult), el estado participó en actividades vinculadas a la Copa Mundial 2026, donde presentó expresiones artísticas y culturales representativas de las cuatro regiones potosinas ante miles de asistentes nacionales e internacionales.

San Luis Potosí lleva sus tradiciones y talento cultural al Mundial 2026

El titular de la Secult, Juan Carlos Torres Cedillo, destacó que la participación de danzantes y músicos tradicionales en la actividad denominada “Última Milla”, realizada en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, permitió mostrar la diversidad cultural y artística que caracteriza al estado.

La presentación acercó a visitantes de distintas partes del país y del extranjero a las expresiones culturales potosinas, consolidando nuevos espacios para la difusión del patrimonio local y fortaleciendo la presencia de San Luis Potosí en eventos de alcance internacional.

Además, la representación potosina participará en el Magno Desfile “La pelota vuelve a casa”, que se realizará sobre Paseo de la Reforma, donde integrantes de la agrupación Folklórica Hunac-ceel portarán el traje típico del estado como parte de la celebración mundialista.

Con estas acciones, San Luis Potosí refuerza la promoción de su patrimonio cultural, impulsando la preservación de sus tradiciones y proyectando su identidad ante audiencias globales en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.