San Luis Potosí implementó el operativo Fieles Difuntos 2026 para reforzar la seguridad durante las celebraciones de Xantolo en la Huasteca potosina. El despliegue contempla la participación de más de 300 elementos y 50 vehículos, con labores de vigilancia del 29 de octubre al 2 de noviembre.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que las acciones se realizan mediante la coordinación entre dependencias estatales y autoridades municipales, con presencia en Ciudad Valles, Xilitla, Aquismón, Tamazunchale y Huehuetlán.

J. Guadalupe Torres coordina operativo de seguridad para Xantolo 2026

Torres Sánchez explicó que se establecieron estrategias de vigilancia y atención de manera anticipada con los ayuntamientos, con el propósito de brindar seguridad a las familias potosinas y a los visitantes nacionales y extranjeros que acudan a las festividades.

Entre las actividades que tendrán atención especial se encuentran el desfile tradicional de Xantolo, programado para este sábado 31 de octubre, y el Concurso Regional de Comparsas, que se llevará a cabo el domingo 1 de noviembre.

El operativo es encabezado por la Guardia Civil Estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la participación de la Coordinación Estatal de Protección Civil, los Servicios de Salud, el Cuerpo de Bomberos, el C5i2 y los Centros C4.

Las instituciones trabajarán de manera conjunta para atender las necesidades de la población y de los turistas, además de mantener capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad durante las celebraciones.

Más de 300 elementos vigilarán celebraciones de Xantolo en San Luis Potosí. (Cortesía)

Operativo Fieles Difuntos tendrá vigilancia en carreteras y zonas turísticas

El despliegue contempla recorridos y vigilancia en zonas de alta afluencia, accesos a los municipios y vialidades cercanas a los principales escenarios de las festividades.

Asimismo, elementos de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal mantendrán presencia preventiva en los principales ejes carreteros de la región, para brindar seguridad a quienes se trasladen por la Huasteca potosina.

El secretario general de Gobierno señaló que el diálogo permanente con las autoridades municipales y la coordinación entre las corporaciones buscan mantener condiciones de tranquilidad y paz social durante las actividades de Xantolo.

Con el operativo Fieles Difuntos 2026, el Gobierno estatal busca que las familias y visitantes disfruten de las tradiciones del Día de Muertos con vigilancia y atención oportuna en los municipios participantes.