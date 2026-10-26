San Luis Potosí concentra el 6.3% de la plantilla laboral nacional del sector IMMEX, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.

El estado también se ubicó en el noveno lugar nacional por el volumen y valor de sus exportaciones totales, según los antecedentes de comercio exterior citados en la información estatal.

San Luis Potosí destaca en empleo del sector manufacturero de exportación

Los indicadores del programa IMMEX reflejan la participación de San Luis Potosí en la actividad manufacturera orientada a los mercados internacionales. La entidad forma parte de los estados con una presencia importante en la generación de empleo vinculado con este sector.

De acuerdo con el Gobierno estatal, estos resultados están relacionados con la estrategia de desarrollo productivo y promoción económica impulsada durante la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que busca fortalecer a las empresas exportadoras y ampliar la infraestructura industrial.

La actividad exportadora y la generación de empleos manufactureros forman parte de los factores que contribuyen a la presencia de San Luis Potosí en el panorama industrial nacional.

El Gobierno de San Luis Potosí señaló que continuará canalizando apoyos al sector productivo, fortaleciendo la infraestructura industrial y promoviendo condiciones para atraer inversiones nacionales y extranjeras.

La administración estatal busca aprovechar la participación de la entidad en los mercados internacionales para ampliar las oportunidades de crecimiento de las empresas y fortalecer su posición como destino de inversión.