El Gobierno de San Luis Potosí, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, lleva a cabo su tercera campaña de toma de muestras genéticas dirigida a familiares de personas desaparecidas o no localizadas, con el objetivo de contribuir a los procesos de identificación y brindar atención a quienes buscan a sus seres queridos.

Las jornadas de identificación genética se realizarán del 27 al 29 de octubre en tres municipios del estado: Villa Juárez, Ciudad Fernández y Rayón. El horario de atención será de 9:00 a 16:00 horas.

San Luis Potosí realiza jornadas de identificación genética (cortesía)

¿Dónde y cuándo serán las jornadas de identificación genética?

El calendario establecido por la dependencia contempla una jornada por día. Este martes 27 de octubre, el personal especializado atenderá en Villa Juárez; el miércoles 28, en Ciudad Fernández, y el jueves 29, en Rayón.

Durante las actividades, el Laboratorio de Genética de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas estará a cargo de la recolección, procesamiento y análisis de las muestras, como parte de los esfuerzos para avanzar en la identificación de personas desaparecidas.

Para participar, las personas interesadas deberán presentar una copia de su credencial para votar (INE). Podrán proporcionar muestras familiares directos, como madres, padres, hijas, hijos o abuelos.

En el caso de menores de edad, será necesario presentar la CURP y una copia del acta de nacimiento.

San Luis Potosí realiza jornadas de identificación genética (cortesía)

Laboratorio de Genética cuenta con acreditación internacional

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas informó que su Laboratorio de Genética obtuvo en 2025 una acreditación internacional bajo la norma mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2018, la cual respalda la confiabilidad de sus procedimientos y el trabajo especializado que desarrolla.

Asimismo, la dependencia reportó un indicador de efectividad superior al 66 por ciento en la localización de personas desaparecidas durante el último año.

San Luis Potosí realiza jornadas de identificación genética (cortesía)

Con estas jornadas, el Gobierno estatal busca mantener la atención a familiares y colectivos, así como contribuir a los procesos de identificación de personas desaparecidas o no localizadas.