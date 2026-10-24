La celebración Xantolo se Vive en tu Ciudad 2026 arrancó formalmente este viernes 23 de octubre en San Luis Potosí con un ritual de apertura en Plaza de Armas, como parte de las actividades para preservar y difundir las tradiciones de la Huasteca Potosina.

La ceremonia fue encabezada por el secretario de Cultura estatal, Juan Carlos Torres Cedillo, y la presidenta municipal de Matlapa, María de Jesús Rivera, con la participación de Juliana Sánchez Santos, médica tradicional, además de autoridades estatales y municipales.

La actividad se realizó a iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, como parte de las acciones para acercar las expresiones culturales y tradicionales a la población.

Xantolo se Vive en tu Ciudad 2026 (cortesía )

Xantolo 2026 llena de cultura el Centro Histórico de San Luis Potosí

Después del ritual de apertura, Plaza de Fundadores recibió presentaciones de comparsas representativas de distintos municipios, seleccionadas mediante convocatoria.

Desde las primeras horas del viernes también se realizaron exposiciones, ofrendas, narraciones de leyendas, actividades de narración oral y presentaciones musicales en distintos espacios del Centro Histórico de San Luis Potosí.

La programación incluyó presentaciones artísticas en Plaza del Carmen, comparsas tradicionales y tríos en Plaza de Fundadores, así como la apertura de altares en Plaza de Aranzazú.

Estas actividades acercaron al público a las expresiones rituales, artísticas y comunitarias vinculadas con el Xantolo, una celebración asociada con las tradiciones de la Huasteca Potosina.

Xantolo se Vive en tu Ciudad 2026 (cortesía )

¿Cuándo será el Desfile Monumental de Xantolo 2026?

Las actividades de Xantolo se Vive en tu Ciudad 2026 continuarán este sábado 24 y domingo 25 de octubre con música, danza, rituales, comparsas y actividades familiares.

Uno de los eventos principales será el Desfile Monumental de Xantolo, programado para el sábado 24 de octubre a las 17:00 horas. El recorrido comenzará en el Parque Juan H. Sánchez, conocido como Parque Morales.

La celebración busca acercar las tradiciones de la Huasteca Potosina a habitantes y visitantes de la capital, mediante actividades culturales distribuidas en diferentes espacios del Centro Histórico.