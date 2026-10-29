El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció una inversión superior a mil 200 millones de pesos para la modernización vial del Altiplano potosino a partir de 2027. El plan contempla nuevas obras para mejorar la comunicación entre municipios, facilitar el traslado de mercancías y ampliar la conectividad en San Luis Potosí.

De acuerdo con el mandatario estatal, las obras carreteras 2027 formarán parte de un programa que continuará en las cuatro regiones de la entidad, con intervenciones destinadas a atender rezagos de infraestructura y favorecer las actividades productivas.

Carreteras del Altiplano potosino (cortesía)

Carreteras del Altiplano potosino recibirán inversión en 2027

Entre los proyectos anunciados se encuentra la modernización de la carretera Moctezuma–Venado y la carretera Venado–Charcas, además del corredor Charcas–Santo Domingo–Salinas y dos vías en Villa de Ramos.

Las obras buscan consolidar una red regional conectada con la ruta hacia Zacatecas a través de Ahualulco, para facilitar el desplazamiento de habitantes, productores, comerciantes y transportistas. La inversión carretera en San Luis Potosí también pretende contribuir al desarrollo de las comunidades mediante mejores condiciones de traslado y comunicación entre localidades.

Carreteras del Altiplano potosino (cortesía)

Continúan las obras carreteras en la Huasteca potosina

En la región de la Huasteca, el gobernador Ricardo Gallardo confirmó la continuidad de los trabajos en los tramos Tanquián de Escobedo–San Vicente Tancuayalab y San Vicente Tancuayalab–Tamuín.

Estas obras se integran a la conexión que se desarrolla mediante las carreteras Tamazunchale–San Martín Chalchicuautla y San Martín Chalchicuautla–Tanquián de Escobedo.

El gobernador también adelantó que próximamente concluirán los trabajos del bulevar y la carretera San Vicente Tancuayalab–El Higo, Veracruz, una vía que busca facilitar el intercambio comercial y la movilidad entre ambas entidades.

Con estos proyectos, las carreteras de la Huasteca potosina forman parte del programa estatal de infraestructura carretera, enfocado en conectar municipios y facilitar el traslado de personas y mercancías.

Carreteras del Altiplano potosino (cortesía)

Gobierno estatal mantendrá proyectos en las cuatro regiones

El gobernador, Ricardo Gallardo señaló que las obras de modernización vial continuarán en las cuatro regiones de San Luis Potosí, con proyectos orientados a responder a las necesidades de la población.

Según lo expuesto por el mandatario, la ampliación y rehabilitación de las vías permitirá facilitar el acceso a servicios, dinamizar las actividades económicas y generar mejores condiciones para las familias potosinas.

La inversión anunciada para las carreteras del Altiplano potosino, junto con la continuidad de los trabajos en la Huasteca, forma parte de la estrategia estatal para mejorar la comunicación entre municipios y fortalecer la red carretera de San Luis Potosí.