San Luis Potosí vivió una noche de Fiestas Patrias en tranquilidad, orden y con saldo blanco en los 59 municipios, donde miles de familias participaron en las ceremonias del tradicional Grito de Independencia, verbenas populares y actividades artísticas y culturales.

En la Plaza de Armas de la capital potosina, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó la celebración de la Independencia de México junto a las familias que acudieron para conmemorar esta fecha histórica.

San Luis Potosí celebra el Grito de Independencia en paz

Desde la tarde del 15 de septiembre y hasta aproximadamente la medianoche, las familias potosinas disfrutaron de música, gastronomía, espectáculos culturales y ceremonias cívicas en distintos municipios.

De acuerdo con el reporte del Gobierno del Estado, las celebraciones se desarrollaron en un ambiente familiar y de amplia participación ciudadana, sin incidentes de consideración reportados hasta la mañana de este miércoles 16 de septiembre.

Para garantizar la seguridad durante los festejos, se implementó un despliegue coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), la Guardia Civil Estatal (GCE), la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), autoridades municipales y cuerpos de emergencia.

San Luis Potosí vive Grito de Independencia en paz y con saldo blanco (Cortesía)

Operativo de seguridad se mantiene en San Luis Potosí

La coordinación de las corporaciones en las cuatro regiones del estado permitió mantener vigilancia antes, durante y después de las celebraciones.

Las autoridades realizaron recorridos y mantuvieron presencia en plazas públicas, zonas de mayor afluencia, vialidades y puntos estratégicos, con el objetivo de prevenir incidentes y atender cualquier eventualidad durante las concentraciones.

El Gobierno de San Luis Potosí señaló que las acciones permitieron que las celebraciones se desarrollaran en paz, en orden y con saldo blanco.

Desfiles cívicos continuarán este 16 de septiembre

El operativo especial de seguridad continuará este miércoles 16 de septiembre debido a la realización de los tradicionales desfiles cívicos y otras actividades conmemorativas en diferentes puntos del estado.

Las corporaciones estatales y municipales mantendrán su presencia y las acciones preventivas y de atención para acompañar a las familias potosinas durante el cierre de las Fiestas Patrias 2026.

De esta manera, las autoridades buscan que las actividades por el aniversario de la Independencia de México concluyan con tranquilidad y seguridad para la población.