Ricardo Gallardo Cardona ha destinado 59.5 millones de pesos durante los últimos cinco años para fortalecer las acciones de prevención y combate de incendios forestales en San Luis Potosí.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, esta inversión representa un incremento respecto a los cerca de 10 millones de pesos que anteriormente se destinaban a la atención de desastres naturales, con lo que se busca fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias ambientales.

San Luis Potosí fortalece brigadas contra incendios forestales

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) mantiene coordinación para fortalecer la capacidad operativa ante este tipo de emergencias. Su titular, Sonia Mendoza Díaz, explicó que los recursos se destinan a combustible, herramientas especializadas, alimentación, hospedaje y atención de brigadistas y personal operativo.

Como parte de las acciones preventivas, durante febrero y marzo de 2026 se realizaron reuniones de coordinación para integrar y equipar brigadas especializadas, con el objetivo de contar con personal preparado para responder ante posibles incendios.

Ricardo Gallardo destina 59.5 mdp al combate de incendios forestales (cortesía)

Durante 2026 se han registrado 87 incendios forestales en San Luis Potosí, que han afectado una superficie de 23 mil 550 hectáreas.

El municipio de Santo Domingo concentra la mayor afectación registrada durante este periodo, de acuerdo con la información proporcionada por la Segam.

Ante este escenario, el Gobierno del Estado señaló que mantiene las acciones de prevención y combate para proteger los bosques, comunidades y familias frente a las contingencias ambientales.