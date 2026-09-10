San Luis Potosí alcanzó la calificación crediticia más alta obtenida en los últimos 29 años, luego de que este día la calificadora de valores PCR Verum elevó la calificación de largo plazo de ‘AA-/M’ a ‘AA/M’, con Perspectiva Estable, resultado que refleja el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales y la solidez de las políticas implementadas por la administración del gobernador Ricardo Gallardo.

La secretaria de Finanzas Ariana García Vidal destacó que este resultado es producto de la visión del gobernador Ricardo Gallardo para consolidar un manejo responsable de los recursos públicos, fortalecer la recaudación estatal y mantener políticas de contención del gasto, generando mayores condiciones de estabilidad y flexibilidad financiera.

Con la nueva calificación, San Luis Potosí se encuentra a dos escalones de alcanzar la categoría AAA, considerada la máxima calificación crediticia.

San Luis Potosí alcanza su más alta calificación crediticia en 29 años. (cortesía)

Ingresos propios y contención del gasto fortalecen las finanzas

De acuerdo con la calificadora PCR Verum, uno de los principales factores detrás del incremento en la calificación fue el crecimiento sostenido de los ingresos propios como proporción de los ingresos totales.

La calificadora señaló que el fortalecimiento de la fiscalización y las políticas públicas implementadas han permitido que el estado genere más de 6 mil 500 millones de pesos anuales de recursos propios de manera consistente.

PCR Verum también destacó la política de contención del gasto operativo, que ha contribuido a mantener un desempeño presupuestal superavitario y una mayor flexibilidad financiera.

Otro de los elementos considerados fue el dinamismo económico de San Luis Potosí, particularmente su vocación industrial y manufacturera.

Asimismo, la calificadora PCR Verum reconoció el plan estatal de Inversión Pública Productiva, cuyo crecimiento respecto a entidades pares ha generado efectos favorables en el desempeño financiero y en las perspectivas de crecimiento económico del estado.

San Luis Potosí se acerca a la máxima calificación crediticia

La secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, señaló que, a cinco años del llamado Gobierno del Cambio, la entidad pasó de enfrentar limitaciones para generar recursos y ampliar la inversión a contar con ingresos propios sostenidos y mayor solidez financiera.

De acuerdo con el Gobierno de San Luis Potosí, esta situación permite convertir el manejo responsable del presupuesto en mayor capacidad para impulsar infraestructura, programas sociales y proyectos de desarrollo en las cuatro regiones del estado.