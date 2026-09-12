El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó los avances en materia de movilidad y transporte público en las cuatro regiones del estado, rumbo a su Quinto Informe de Resultados.

De acuerdo con el Gobierno de San Luis Potosí, la administración estatal trabaja en la recuperación, modernización y ampliación de rutas para conectar a más comunidades con servicios, centros educativos y oportunidades de empleo.

Ricardo Gallardo amplía rutas de transporte público. (cortesía )

Como parte de estas acciones, la Ruta 63 del transporte público concesionado amplió su cobertura con nuevos ramales hacia Los Jiménez, Santa Teresa y San Agustín.

La ruta también atiende localidades como Salitrillo, Ranchería de Guadalupe, Encarnación, Rincón, Clavellinas y Paso Bonito. Los recorridos atraviesan Mexquitic y llegan hasta la Alameda, en la capital potosina. Esta ampliación facilita el traslado de estudiantes, trabajadores y familias de Ahualulco y Mexquitic hacia la zona metropolitana.

Ricardo Gallardo amplía rutas de transporte público. (cortesía )

Ruta 63 amplía cobertura en comunidades de SLP

Según la información difundida por el gobierno estatal, los nuevos ramales operan de lunes a viernes, con una tarifa de 13.50 pesos.

El gobernador Ricardo Gallardo señaló que esta ampliación busca atender las necesidades de habitantes que requieren trasladarse diariamente hacia sus centros de trabajo, escuelas y servicios.

Ricardo Gallardo amplía rutas de transporte público. (cortesía )

El Gobierno de San Luis Potosí también sostuvo que durante años estas comunidades tuvieron recorridos insuficientes y mayores dificultades de traslado, por lo que la ampliación de la Ruta 63 forma parte de las acciones para atender ese rezago.

Mi RedMetro llegará a Ahualulco y Mexquitic

Como parte de los proyectos de movilidad, el Gobierno de San Luis Potosí anunció la próxima llegada de Mi RedMetro a Ahualulco y Mexquitic, con un servicio de transporte público gratuito, moderno y eficiente.

Ricardo Gallardo amplía rutas de transporte público. (cortesía )

A cinco años de gobierno, el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona destacó la consolidación de una red de movilidad que busca conectar a comunidades de las cuatro regiones y ampliar las alternativas de transporte para las familias potosinas.