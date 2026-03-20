La definición de la candidatura en San Luis Potosí para las elecciones 2027 ya desató una nueva división entre Morena y PVEM, pues no están de acuerdo con la postulación de Ruth González.

Ruth Miriam González Silva, senadora del Partido Verde (Daniel Augusto)

Lo anterior debido a que el coordinador del Verde en la Cámara de Senadores, Manuel Velasco, dijo que el partido está firme en su decisión de impulsar a su compañera de bancada.

Sin embargo, el vicecoordinador morenista, Higinio Martínez, advirtió que el partido no convalidará la postulación de Ruth González por que representa un posible caso de nepotismo.

PVEM no retrocederá en postulación de Ruth González para San Luis Potosí

El senador del PVEM, Manuel Velasco, declaró que aun cuando Morena no esté de acuerdo con la postulación de Ruth González para la gubernatura de San Luis Potosí, no van a cambiar de opinión rumbo a las elecciones 2027.

Así lo sentenció al exponer que si bien cada partido tiene sus propios estatutos, al conformarse una alianza se establece un nuevo reglamento conjunto que la coalición debe respetar.

“Es importante que cuando se hace una coalición, los estatutos de cada instituto político sí son importantes, pero se hace un reglamento para la coalición” Manuel Velasco

Asimismo, Manuel Velasco recordó que la gubernatura de San Luis Potosí la ganó el Verde en el 2021 Sin necesidad de ir en alianza, por lo que afirmó que el partido es capaz de volver a conseguir el triunfo por sí solo.

No obstante, dijo que lo más ideal y lo que prefieren, es que Morena sí los apoye en la contienda por la entidad, debido a que garantizó que el PVEM así lo hará en el resto de entidades que están en juego.

Manuel Velasco, senador del PVEM (Cortesía)

Morena no apoyará a Ruth González en elecciones 2027 de San Luis Potosí

El choque entre Morena y PVEM, se generó debido a que por su parte, el senador de Regeneración Nacional, Higinio Martínez, insistió en que no van a apoyar a Ruth González, esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo.

Sobre ello, el vicecoordinador de la bancada de Morena, recordó que el partido estableció un candado antinepotismo que impide la postulación de familiares directos de mandatarios en turno, como es el caso de Ruth González.

"Morena no apoya el nepotismo, legal o de alguna manera disfrazado, no lo apoya y no lo va a permitir. Si alguien lo quiere llevar a cabo está en su derecho, pero Morena no" Higinio Martínez

Ante el recurso de la Ley Gobernadora con la que el PVEM nbuca la postulación de la senadora, Higinio Martínez apuntó que Morena no puede apoyarlo aunque se intente disfrazar lo que ocurre.

A pesar de eso, declaró que la intención no es romper la alianza, pues reconoció que han recibido el apoyo del Verde, así como ellos le han brindado respaldo, por lo que confió que la coalición saldrá avante.