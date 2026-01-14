La senadora Ruth González será la candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para las elecciones 2027, con o sin la aprobación de la llamada Ley Gobernadora.

Así lo aseguró el senador Luis Armando Melgar, quien reiteró que Ruth González “va a ganar” los próximos comicios al gobierno de San Luis Potosí.

No necesitamos ninguna ley: PVEM reafirma a Ruth González como candidata en elecciones 2027

El senador del PVEM Luis Armando Melgar aseguró que su partido en San Luis Potosí no necesita de la Ley Gobernadora para tener a Ruth González como candidata a la gubernatura en las elecciones 2027.

En entrevista para Así las cosas, el senador resaltó que la Ley Gobernadora se planteó como “un tema de pensamiento práctico”; sin embargo, el PVEM “no necesita de ella”.

Asimismo, resaltó que Ruth González, senadora y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, es “la mejor posicionada” rumbo a las elecciones 2027.

“No necesitamos de ninguna ley y obviamente vamos a encabezar la alianza en el caso de que Morena quiera venir con nosotros; si vamos en alianza con Morena vamos en iguales porque aquí las alianzas no son de sometimiento” Luis Armando Melgar, senador del PVEM

En el mismo sentido, el senador resaltó que incluso la candidata del PVEM será quien encabece la alianza “en caso de que Morena quiera venir con nosotros”.

PVEM respalda veto a Ley Gobernadora en San Luis Potosí

Por otra parte, el senador del PVEM respaldó la decisión del gobernador Ricardo Gallardo sobre vetar la Ley Gobernadora.

De acuerdo con Luis Armando Melgar, es muy sensato vetar la Ley Gobernadora, pues no es necesario “andar moviendo el avispero cuando las cosas están mejor”.