Rubén Rocha Moya encabezó una nueva jornada de entrega de títulos de propiedad en Guasave, con la que Sinaloa alcanzó 25 mil 900 documentos regularizados. El gobierno estatal prevé superar la meta de 30 mil títulos en los próximos dos años.

El mandatario estatal destacó que la regularización patrimonial no termina con el evento en Guasave, sino que continuará en todo el estado, y subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum envió felicitaciones a las familias que ya cuentan con certeza jurídica sobre su patrimonio.

Rocha Moya avanza hacia la meta de 30 mil títulos de propiedad

Durante el evento celebrado en Guasave, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que con la entrega de 3 mil 16 títulos de propiedad, su administración suma 25 mil 900 documentos regularizados, acercándose a la meta de 30 mil antes de concluir su mandato. Además, la próxima semana se entregarán 4 mil títulos adicionales, lo que permitirá cumplir el objetivo anticipadamente y ampliarlo hacia 2027.

El secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar Alejandro López Campos, coordinador de la mesa de certeza jurídica en la que participan dependencias estatales y federales, calificó la entrega como un acto de justicia social esperado por décadas.

Afirmó que contar con un título de propiedad garantiza seguridad y tranquilidad a las familias, pues confirma legalmente la posesión de la casa o terreno que han construido con años de trabajo.

Rubén Rocha entrega 3,016 títulos de propiedad y avanza hacia meta estatal de 30 mil. (Cortesía )

La alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, agradeció al gobernador por esta nueva entrega, destacando que 3 mil 16 familias de 42 comunidades de las sindicaturas de Nío, Bamoa, La Trinidad, Tamazula y San José de la Brecha resultaron beneficiadas.

Subrayó que este acto “tiene un profundo significado para las familias de Guasave”, pues representa estabilidad y la garantía de un patrimonio para las próximas generaciones.

A nombre de los beneficiarios, el comisariado ejidal de Gambino, Pablo Abelardo Espinoza, expresó que la entrega de títulos marca un antes y un después para cientos de familias.

Es la tranquilidad de saber que lo que han construido con años de trabajo y sacrificio, hoy queda protegido para las nuevas generaciones. Pablo Abelardo Espinoza

El representante regional del INSUS en Sinaloa, Crisanto Cebreros Favela, anunció que está por publicarse el decreto expropiatorio relacionado con el ejido Guasave, lo que permitirá regularizar cinco colonias: Petatlán, Las Delicias, Renato Vega, La Tecomates, Doctores. Este proceso beneficiará a 1,500 familias adicionales.

En el evento también estuvieron presentes autoridades del Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria, Registro Público de la Propiedad, Instituto Catastral y la Comisión de Vivienda del Estado.