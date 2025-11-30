Rubén Rocha Moya destacó su orgullo por recibir a más de seis mil atletas provenientes de todo el país y del extranjero durante la celebración del XXIV Maratón Internacional de Mazatlán, una de las fiestas deportivas más importantes de Sinaloa que consolida al estado como referente turístico y competitivo en el ámbito deportivo.

Antes de las 6:00 de la mañana, el gobernador arribó al punto de salida y meta (ubicado frente al estadio de beisbol Teodoro Mariscal) donde, tras la entonación del Himno Nacional, dio el banderazo de salida para tres categorías: atletas en sillas de ruedas y débiles visuales, los participantes del maratón completo de 42 kilómetros, y los corredores del medio maratón de 21 kilómetros.

Fiesta deportiva en Mazatlán genera derrama de 155 mdp

El mandatario estatal recibió con entusiasmo a los ganadores del medio maratón: el queretano Eduardo González y la jalisciense Laura Galván, atleta olímpica en París, quienes encabezaron la edición 2025 del tradicional evento.

Rubén Rocha Moya subrayó que el maratón (desarrollado durante todo el fin de semana) generó una derrama económica estimada en 155 millones de pesos para Mazatlán, reafirmando el impacto turístico y deportivo del encuentro, así como su capacidad para atraer visitantes y posicionar a Sinaloa en escenarios nacionales e internacionales.

El gobernador estuvo acompañado por la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna; la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez; el director del Fondo Empresarial de Chevron, Luis Roberto Ontiveros Zaragoza; y José Antonio Toledo Ortiz, presidente del Consejo de Administración del Grupo Venados de Mazatlán, en representación de los patrocinadores.

Miles de maratonistas llegaron al XXIV Maratón Internacional de Mazatlán. (Cortesía )

También asistieron el mayor Alberto López Solís, de la Guardia Nacional; Ismael Barros Cebreros, presidente del Club de Beisbol Venados de Mazatlán; Paúl Luque, director de Espectáculos Costa del Pacífico; Ezequiel Mora Bracamontes, director del INDEM; y Melesio Angulo, presidente de la Asociación Estatal de Atletismo.