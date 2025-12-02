El gobierno de Rubén Rocha Moya ha logrado cubrir más de 8 mil 937 millones de pesos de la deuda heredada por administraciones pasadas, principalmente de los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel, informó el secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Guicho.

La deuda total recibida ascendía a 17 mil 141 millones de pesos, compuesta por 11 mil 890 millones de retenciones no enteradas y 5 mil 251 millones de deuda a largo plazo. Se proyecta que para 2027 se habrá pagado 14 mil 200 millones de pesos.

Joaquín Landeros Guicho informa sobre avances en la deuda heredada de administraciones anteriores

Al asumir el cargo en 2021, Rubén Rocha tuvo que solicitar un crédito para cubrir el pago de aguinaldos por 1,416 millones de pesos, debido a la falta de liquidez heredada.

Además, por irregularidades en el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el pago de 2 mil 300 millones de pesos, equivalente al presupuesto de un año de obra pública, afectando a más de 20 mil empleos.

Rubén Rocha Moya reduce deuda estatal: se prevé un avance significativo hacia 2027 (cortesía)

Durante los gobiernos anteriores se retuvieron aportaciones obligatorias de trabajadores jubilados que nunca fueron entregadas a los fondos correspondientes:

IPES: 1,399 mdp

SIAP: 1,031 mdp

ISSSTEESIN: 245 mdp

Esto generó un pasivo total de 2 mil 676 millones de pesos sin fuente de pago. Hasta la fecha, la administración de Rocha ha cubierto 1,222 millones de pesos, beneficiando a más de 14 mil jubilados, y garantiza el subsidio futuro de estos fondos.

Rubén Rocha impulsa el pago de la deuda histórica del ISSSTEESIN

El gobierno estatal también asumió la deuda histórica del Fondo de Vivienda del ISSSTEESIN, acumulada desde 1978, que ascendía a 860 millones de pesos.

Hasta ahora se han pagado 676 millones de pesos, un 78% de avance, beneficiando a más de 7,700 maestros jubilados, y se proyecta liquidar la totalidad para 2027.

Entre 2011 y 2016, se omitieron compromisos con proveedores, generando laudos, sentencias e indemnizaciones por 1,645 millones de pesos, de los cuales se han pagado 1,162 millones (70%), suficientes para garantizar seis años de suministro de medicamentos en la red estatal de hospitales.

Asimismo, se cubrió un crédito fiscal de 2,992 millones de pesos generado por omisiones de retenciones de ISR de trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa entre 2015 y 2019.

Rubén Rocha Moya reduce deuda estatal: se prevé un avance significativo hacia 2027 (cortesía)

El secretario recordó que en la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2026 se incluyó un nuevo crédito de 2 mil 200 mdp, destinado exclusivamente a obra pública productiva.

Rubén Rocha explicó que estos créditos no pueden utilizarse para pagar deuda, por lo que permiten liberar recursos del presupuesto y continuar abonando a los adeudos heredados: