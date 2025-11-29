Rubén Rocha sostuvo una reunión de trabajo con las y los diputados de la LXV Legislatura del Congreso del Estado con el fin de abordar los temas presentados en su Cuarto Informe de Gobierno, enviado el 15 de noviembre de 2025.

Para el encuentro, el gobernador fue recibido en el Salón Constituyentes por el presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela Sánchez. Momentos antes, visitó una exposición numismática montada en los pasillos del Congreso del Estado.

Rubén Rocha refrenda compromiso con la rendición de cuentas

Durante varias horas, el mandatario participó en este ejercicio democrático donde respondió preguntas de diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias para aclarar dudas y ampliar información.Enfatizó que la rendición de cuentas es un deber ético y de convicción personal.

Ésta ha sido la norma durante toda mi gestión y así será por el resto del periodo de mi mandato. Por ello asisto hoy ante esta honorable soberanía, para informar del estado que guarda la administración pública estatal en los términos del documento escrito que les fue entregado en tiempo y forma para su análisis por los integrantes de esta legislatura. Rubén Rocha

Rubén Rocha explicó que su gobierno se inspira en los principios de la Cuarta Transformación, orientados a construir un estado de bienestar y democratizar la vida pública.

Presentó avances de los tres ejes del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027: Bienestar social sostenible, Desarrollo económico, y Gobierno promotor de paz, seguridad, ética y eficiencia.

Bienestar social sostenible: avances en reducción de pobreza y fortalecimiento de la salud

El gobernador informó que la política social revaloriza a la comunidad como espacio de libertad y ejercicio pleno de los derechos.

En apoyo a personas con discapacidad permanente, se beneficiaron a más de 73 mil personas, con una inversión cercana a 660 millones de pesos.

A través de diversos programas sociales, se ha llegado a 1.9 millones de jóvenes, de los cuales 1.5 millones son mujeres. Entre 2018 y 2024, 394 mil 877 personas salieron de la pobreza, y 135 mil 111 en el periodo 2022–2024.

En materia de salud, Sinaloa ocupa el cuarto lugar nacional en atención médica efectiva, con 94.37 puntos del Sistema Nacional de Indicadores. También supera el estándar nacional en satisfacción por trato digno (93.60 puntos) y en calidad médica percibida (91.22%).

En infraestructura médica, se mantiene inversión en el Hospital Integral de Badiraguato, el Laboratorio Estatal de Salud Pública y unidades como el Instituto Sinaloense de Cancerología, el Hospital Pediátrico de Sinaloa y el Hospital Pediátrico de Angostura. Además, se creó el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.

Más de 140 mil personas han sido afiliadas al padrón estatal de IMSS-Bienestar. El Hospital Pediátrico IMSS-Bienestar cuenta ahora con 154 camas, 43 consultorios, 4 quirófanos y equipamiento de alta tecnología. También se habilitó un área de hemodiálisis para niñas y niños con insuficiencia renal crónica que beneficia a más de 490 mil habitantes.

Rubén Rocha destacó la recodificación y basificación del personal de salud con más de 10 años de antigüedad, lo que representó una inversión superior a 100 millones de pesos. Además, más de mil 100 trabajadores fueron incorporados al esquema IMSS-Bienestar.

Ruben Rocha se reúne con diputados para informar sobre su Cuarto Informe de Gobierno. (Cortesía )

Sinaloa incrementa inversión y consolida crecimiento económico

El gobernador informó que Sinaloa registró un crecimiento económico de 2.8% en el primer semestre de 2025, ubicándose en el quinto lugar nacional.

El Plan Sinaloa para la Reactivación Económica y Social mantiene una inversión en obra pública de 5 mil 123 millones de pesos en proyectos de impacto social: vialidades, agua potable, drenaje, distritos de riego, presas, infraestructura urbana, seguridad y deporte.

En tres años y medio, la entidad acumula 114 mil 772 millones de pesos de inversión privada, demostrando confianza empresarial. Culiacán y Mazatlán se consolidan como polos de inversión turística, residencial y comercial, con hoteles, condominios y desarrollos habitacionales.

Entre los proyectos estratégicos destacan:

Pacífico Mexinol en Topolobampo, planta de metanol de ultra bajas emisiones (3,300 mdd).

Planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente, con 80% de avance y una inversión escalable a 5,600 mdd.

Nueva planta Atr-Sumitomo en Escuinapa.

Instalación de Grupo Tetakawi en Mazatlán, primera comunidad de manufactura avanzada.

El sur del estado dio un paso histórico con el Mazatlán Logistics Center, con más de 80 hectáreas destinadas al desarrollo industrial, una inversión superior a 24 mil millones de pesos y la proyección de 25 mil empleos.

De noviembre de 2021 a marzo de 2025, Sinaloa registró 1,669.6 millones de dólares en inversión extranjera directa, equivalente al 83.5% de la meta del PED 2021-2027.

Rubén Rocha destaca disciplina financiera y transparencia en su administración

El mandatario aseguró que su gobierno mantiene presupuestos realistas, disciplina en el gasto, deuda sostenible y un enfoque social a favor de grupos vulnerables.

La Auditoría Superior de la Federación coloca a Sinaloa entre los estados mejor evaluados en fiscalización y transparencia, ubicándose en el quinto lugar nacional con menos montos por aclarar en la Cuenta Pública 2023.

La auditoría de la Cuenta Pública 2024 avanza sin observaciones en sus dos primeras etapas.

Sinaloa también se mantiene entre los primeros cinco lugares nacionales del Índice de Estado de Derecho 2023–2024, del World Justice Project.

A su vez, Ruben Rocha reconoció un recrudecimiento de la violencia debido a la pugna entre dos facciones del crimen organizado, pero subrayó que se ha hecho frente a esta situación con el apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Marina Armada de México.

Su presencia en ciudades, calles, carreteras y eventos públicos ha generado confianza y permitido desarrollar con mayor tranquilidad nuestras actividades cotidianas. Desde aquí, reitero mi gratitud a la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a las fuerzas armadas por su apoyo a las familias sinaloenses. Rubén Rocha

El gobernador estatal agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y afirmó que se ha logrado frenar el avance de la amenaza, aunque persisten retos.