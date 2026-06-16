Grupo Rotoplas obtuvo el segundo lugar en la categoría Planeta de los Premios Logra 2026, otorgados por el Pacto Global de las Naciones Unidas Red México, en reconocimiento a sus prácticas sostenibles dentro del sector industrial.

Guillermo Punzo Suazo, gerente de Sustentabilidad de Rotoplas, destacó que el galardón refleja que las decisiones en procesos industriales pueden traducirse en reducciones medibles de impacto ambiental.

Rotoplas destaca en Premios Logra 2026 con resultados verificables en sostenibilidad industrial

El modelo de evaluación incluye la participación de organismos internacionales, instituciones académicas y representantes de la sociedad civil, lo que garantiza criterios técnicos y transparencia en la selección.

A diferencia de otros reconocimientos, los Premios Logra evalúan resultados verificables y no compromisos declarativos, por lo que cada iniciativa presentó evidencia concreta de impacto social, ambiental o económico.

Las iniciativas se clasificaron en cuatro categorías: Personas, Planeta, Prosperidad y Paz, cada una alineada a los Diez Principios del Pacto Global.

Rotoplas fue reconocida en la categoría Planeta, enfocada en acciones contra el cambio climático y la protección de recursos naturales.

Rotoplas destaca entre más de 120 empresas por sus resultados en sostenibilidad. (Cortesía)

Tinaco Plus+ de Rotoplas, el proyecto que impulsa eficiencia y competitividad sostenible

El reconocimiento corresponde al proyecto de transición tecnológica en plantas de manufactura para la fabricación del Tinaco Plus+, que utiliza energía renovable, requiere menos combustibles fósiles y agua, incrementa el porcentaje de material reciclado y reduce los tiempos de producción.

Rotoplas también realizó un análisis de ciclo de vida del producto y publicó una Declaratoria Ambiental de Producto (DAP), ejercicios únicos en transparencia ambiental para productos de almacenamiento de agua en América Latina.

La empresa recibió en 2024 la validación de sus objetivos climáticos por parte de The Science Based Targets initiative, el estándar internacional más reconocido en ambición climática corporativa.

El proceso de selección de los Premios Logra 2026 reunió más de 120 propuestas, lo que refleja el alto nivel de competencia en sostenibilidad empresarial en México.