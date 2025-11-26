Grupo Rotoplas arrancó la segunda edición de “Rotogotas de Ayuda”, iniciativa que transforma las interacciones en redes sociales en apoyo directo para comunidades con problemas de acceso al agua.

Durante noviembre y diciembre cada like, comentario o compartido en las cuentas oficiales de la marca se convertirán en un peso donado para entregar soluciones de almacenamiento hídrico en regiones con escasez.

¿Cómo funciona “Rotogotas de Ayuda”?

La campaña se desarrolla principalmente en TikTok e Instagram, plataformas donde Rotoplas buscará sumar a miles de personas en una dinámica sencilla y totalmente gratuita para los usuarios.

El vicepresidente de Sustentabilidad, José Luis Mantecón, explicó que esta edición contará con el apoyo de diversos creadores digitales para amplificar el mensaje y atraer a más participantes.

Rotoplas fortalece su labor social al llevar agua a comunidades vulnerables (Cortesía )

La iniciativa será acompañada por el CENACED, organismo que colaborará en la selección de las comunidades que recibirán los equipos de Rotoplas. Sin embargo, el público podrá sugerir localidades a través de las redes sociales, mientras que el avance de la campaña se irá mostrando en tiempo real en el portal oficial de la empresa.

Rotoplas atenderá estados con mayor necesidad

Esta campaña cobra relevancia en entidades como Nuevo León, Jalisco, CDMX, Estado de México y Puebla, donde el acceso al agua enfrenta presión por el crecimiento urbano y las condiciones climáticas extremas.

Ante esta situación, Rotoplas destacó que buscan entregar soluciones y sobretodo activar la participación ciudadana ante una problemática que afecta cada vez a más familias.

Con esta campaña, Rotoplas reafirma su compromiso con la sostenibilidad y demuestra que las plataformas digitales pueden ser una herramienta clave para impulsar causas sociales urgentes.