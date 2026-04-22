En el marco del Día de la Tierra, el sector empresarial en México coloca el uso del agua en el centro de su agenda, ante un entorno donde la disponibilidad del recurso condiciona la operación y la planeación a largo plazo. En este contexto, se vuelve clave adoptar alternativas sustentables como las que impulsa Rotoplas.

INEGI y Conagua evidencian presión hídrica en empresas

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Sistema Nacional de Información del Agua de la Comisión Nacional del Agua muestran que las fuentes hídricas enfrentan una presión constante, lo que obliga a replantear la gestión del agua en la industria. En este escenario, el tratamiento de descargas y el reúso adquieren un papel estratégico.

Registros oficiales indican que una proporción relevante del agua residual en el país no recibe tratamiento suficiente antes de su descarga, lo que genera impactos ambientales y limita la disponibilidad de agua para nuevos usos.

Ante ello, se vuelve necesario fortalecer la infraestructura hídrica e impulsar modelos que permitan reincorporar el agua tratada a procesos industriales y servicios urbanos, mejorando la eficiencia en el uso del recurso.

Reúso y tecnología, claves para la gestión hídrica

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua identifica el tratamiento y el reúso como una oportunidad para reducir la presión sobre fuentes naturales y mejorar la eficiencia operativa de las empresas.

En este contexto, la adopción de tecnologías especializadas permite cumplir con estándares regulatorios, reducir riesgos ambientales y optimizar costos. La integración de soluciones, desde la captación hasta el reúso, favorece una gestión más eficiente.

Desde el sector privado, empresas como Rotoplas desarrollan soluciones orientadas a la gestión integral del agua, facilitando su tratamiento y reutilización en distintos sectores productivos.