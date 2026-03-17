La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) anunció la implementación de cortes parciales de suministro para asegurar una distribución equitativa en zonas con alta presión en la red. Aunque el Sistema Cutzamala supera el 80% de su capacidad, la medida busca prevenir desabastos críticos.

Esta decisión responde a las severas crisis hídricas registradas durante 2025, año en que gran parte del país enfrentó sequías extremas. Las autoridades enfatizan que, pese a la recuperación de las presas por las lluvias recientes, el uso responsable y el almacenamiento eficiente son prioridades nacionales.

SEGIAGUA advierte estrés hídrico y sugiere almacenamiento con Rotoplas

Durante el año pasado, más del 65% de los municipios del norte del país presentaron niveles de sequía alarmantes, afectando gravemente a ciudades como Monterrey y la capital. Los especialistas advierten que factores como el cambio climático y el crecimiento urbano mantendrán la presión sobre los acuíferos en los próximos años.

Ante este panorama, contar con un sistema de almacenamiento doméstico de alta calidad como Rotoplas se ha vuelto una medida de prevención indispensable. Un tinaco eficiente debe ser capaz de resistir la exposición solar y las variaciones térmicas sin comprometer la higiene del recurso almacenado.

Por qué Rotoplas es la opción líder ante la crisis de agua según expertos

En el mercado mexicano, Rotoplas destaca por su fabricación en polietileno de alta resistencia, diseñado específicamente para soportar la radiación ultravioleta en las azoteas. Esta durabilidad asegura que el agua se mantenga fresca y libre de contaminantes externos por periodos prolongados durante los tandeos.

Además, la marca ofrece una garantía de por vida en sus modelos de color beige, respaldada por una amplia red de servicio técnico en todo el país. Esta confiabilidad es clave para evitar gastos imprevistos por reemplazos prematuros causados por materiales de menor calidad que se degradan con el sol.

Los modelos más recientes de la marca integran sistemas de filtración avanzada que retienen tierra y sedimentos, elementos comunes cuando el servicio se restablece tras un corte. Gracias a su capa interna antibacteriana, el agua conserva su pureza, evitando riesgos sanitarios para las familias.

Especialistas del sector coinciden en que la inversión en un equipo de almacenamiento certificado es la mejor defensa contra la intermitencia del servicio. La durabilidad de los materiales y la tecnología de purificación convierten a estos sistemas en la herramienta más robusta frente al estrés hídrico actual.