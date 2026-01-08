Desde Palacio Nacional, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, señaló que Quintana Roo es una de las 26 entidades con reducción en el promedio diario de homicidios dolosos de 2024 al 2025.

Quintana Roo registra reducción de más de 50%

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, Figueroa Franco explicó que al comparar el 2024 con el 2025, 26 entidades disminuyeron el número de homicidios, destacando a Zacatecas con una reducción del 71.1% y a Chiapas con el 58% menos.

Finalmente, Marcela Figueroa señaló que Quintana Roo logró reducir el 56.8% los casos de homicidios dolosos por día, siendo una de las tres entidades con mayor porcentaje en disminución de este delito.

El gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama Espinosa, continúa trabajando en las estrategias de seguridad para regresar la paz al estado y garantizar un vida tranquila para las y los quintanarroenses.