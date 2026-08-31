La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó a las senadoras y senadores de Morena a cerrar filas para concretar las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, la funcionaria destacó el respaldo ciudadano con el que cuenta la mandataria federal y señaló que esta confianza implica una responsabilidad para quienes forman parte del servicio público y del Poder Legislativo.

Rosa Icela Rodríguez pide a Morena respaldar reformas de Claudia Sheinbaum

De cara al inicio del nuevo Periodo Ordinario de Sesiones, Rosa Icela Rodríguez enumeró parte de las iniciativas que forman parte de la agenda impulsada por la Presidenta.

Entre ellas se encuentran una reforma constitucional sobre la nacionalidad de quienes aspiren a la Presidencia, modificaciones a la Ley Orgánica Federal, cambios a la legislación forestal y ambiental, así como una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Feminicidio.

La agenda también contempla reformas en materia de movilidad y migración, modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera, el paquete anticorrupción y las leyes de Ingresos y de Egresos correspondientes a 2027.

La secretaria de Gobernación expresó su confianza en que las iniciativas recibirán el respaldo de los senadores de Morena y llamó a mantener la unidad para avanzar en las propuestas del Gobierno de México.

Rosa Icela Rodríguez destaca avances en seguridad y pacificación

En materia de seguridad, Rosa Icela Rodríguez informó que entre 2018 y junio de 2026 el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 54 por ciento a nivel nacional.

Explicó que la estrategia de pacificación se articula mediante las Mesas de Paz, instaladas en las 32 entidades federativas y 266 regiones del país, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Como parte de la Estrategia de Atención a las Causas, señaló que durante los dos primeros años de la administración se realizaron 846 Ferias de Paz, con más de 3.7 millones de atenciones.

También informó que el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” permitió retirar de manera anónima 13 mil 81 armas de fuego.

En cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas, la secretaria reportó que 13 mil 625 personas presuntamente desaparecidas cuentan con reporte de localización. Además, destacó el fortalecimiento de las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda y la intensificación de las labores en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones.

Rosa Icela Rodríguez informa avances en migración y repatriación

Sobre la política migratoria, Rosa Icela Rodríguez informó que entre octubre de 2024 y junio de 2026 el Instituto Nacional de Migración atendió a más de 86 millones de visitantes que ingresaron al país por vía aérea, marítima y terrestre.

Asimismo, indicó que los Grupos Beta brindaron asistencia humanitaria a más de 86 mil migrantes en tránsito y rescataron con vida a 178 personas que se encontraban en situaciones de alto riesgo.

En el marco de la estrategia “México Te Abraza”, señaló que el Gobierno de México recibió y atendió a 208 mil 185 connacionales repatriados, mediante nueve aeropuertos y siete centros de atención.

Al finalizar su intervención, la secretaria de Gobernación llamó a los legisladores de Morena a mantener la unidad y colocar el proyecto político por encima de las aspiraciones individuales.

Rosa Icela Rodríguez sostuvo que México mantiene una posición firme ante el escenario internacional de incertidumbre, al destacar la fortaleza económica, los avances en materia de pacificación y las condiciones de gobernabilidad del país.