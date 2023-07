El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN) y exatleta olímpico, Rommel Pacheco, se destapó como aspirante a gobernador de Yucatán, su estado natal, en las elecciones 2024.

Rommel Pacheco dijo desde la Cámara de Diputados que es un ciudadano y que la gente está asqueada de los políticos de siempre.

“No es por qué, es para qué... Yo creo que la gente el día de hoy está asqueada, cansada, de que los mismos políticos de siempre lleguen. Yo al no venir de la política y al ser un ciudadano, (que) lucha por causas y que no tiene miedo de levantar la mano, porque no tiene cuotas o no viene con favor, creo que las cosas se pueden hacer bien y la gente en la calle me lo dice”

Rommel Pacheco. Diputado y exdeportista