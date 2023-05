El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) y exclavadista olímpico, Rommel Pacheco, salió en defensa de las nadadoras que triunfaron en Egipto, a pesar de la falta de apoyo de la comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y los insultos de su directora, Ana Gabriela Guevara.

Rommel Pacheco reconoció al equipo de natación artística no solo haber logrado tres oros y un bronce a pesar de la falta de apoyo, sino por sobreponerse a las adversidades.

“Mis felicitaciones... no solo por la medalla de oro y este gran logro, sino por sobreponerse a todas las adversidades y problemáticas” Rommel Pacheco. Diputado PAN

Siempre es lo mismo 😠 pic.twitter.com/IpEQHbtl6u — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) May 18, 2023

Recordó que esas adversidades fuero vivir sin becas, vender trajes de baño, acudir al apoyo de empresarios como Carlos Slim , quien a través de la Fundación Telmex les dio el total apoyo para el viaje a Egipto, etcétera.

Cabe recordar que Ana Gabriela Guevara ha mantenido una postura hostil tachándolas de deudoras y además de que pudieron haber vendido Avon, Tupperware o calzones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a pesar de afirmar mentirosamente que sí dieron apoyo y luego que ellas no se acercaron, no le gustaron las palabras de Ana Guevara debido a que dijo “les está haciendo el caldo gordo”.

Rommel Pacheco: “México, el eterno campeón sin apoyo”

Romel Pacheco se cuestionó por qué sigue sucediendo este tipo de situaciones en los que los atletas no tienen apoyo y a pesar de ello consiguen buenos resultados.

Sin mostrarse como el protagonista, recordó que varias historias similares, incluida la suya, han sucedido en el pasado por irregularidades que no tienen que ver directamente con los atletas.

“Vivir sin becas ¿te recuerda algo esta historia?” Rommel Pacheco. Exclavadista

Romel Pacheco recordó cuando fue galardonado sin representar oficialmente a México en 2016 y las historias de favoritismo, corrupción e incluso de refugio en otros países a causa de la falta de apoyo, como el caso de la esgrimista Fernanda Herrera que decidió representar a Uzbekistán.

Cabe recordar que en febrero de 2016, Rommel Pacheco tuvo oro en el Mundial de Clavados pero la Federación Internacional de Natación (FINA) había suspendido a la Federación Mexicana de Clavados, por lo cual no pudo participar con uniforme oficial, himno ni bandera de México.

En ese entonces la FINA castigó a México por no aceptar ser sede del Campeonato Mundial de Clavados en 20217 en Guadalajara.

¿Por qué las nadadoras mexicanas no tiene apoyo?

Ellas han señalado que es un problema político en el que la no reconoce a Federación Internacional de Natación (FINA) no reconoce al Federación Mexicana de Natación, a cargo de Kiril Todorov, quien es señalado de desvió de recursos.

Ana Gabriela Guevara ha dicho que no lo desconocerá hasta que no haya una resolución judicial al respecto. Mientras tanto las atletas y entrenadoras no reciben sueldos, becas o cualquier otro apoyo oficial.