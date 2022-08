Lylo Fa, esposa de Rommel Pacheco, ironizó en un video de tiktok sobre las críticas a su persona al ser la pareja de alguien que se dedica a la política.

Sobre todo ante los comentarios que señalan que por esposa de un diputado, no trabaja y solo publica videos .

Con la leyenda de “cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”, publicó su video, luego de la diversidad de críticas que le envían a pesar de su carrera personal.

Escribió, como parte de su video, que le dicen: “solo eres la esposa del político ¿Qué tan difícil puede ser? Además no trabajas, solo subes videos”.

Y es que Alhely Fallah acompaña con frecuencia a su esposo Romel Pacheco a eventos deportivos, culturales, de obras, etcétera a los que acude cuando está en Yucatán.

Cabe recordar que por ser diputado federal, Rommel Pacheco viaja cuando hay sesión o reuniones en Comisiones a la Ciudad de México (CDMX), como parte de sus actividades legislativas.

Lylo Fa usó el polémico audio de la pelea entre Alfredo Jalife y Hernán Gómez Bruera, en el que el invitado le dice al conductor:

“No te metas a temas que no conoces porque estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área, tú no lo eres, tú no lo eres”

Audio de video de Alfredo Jalife