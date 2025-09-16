Roberto Sandoval fue vinculado a proceso por lavado de dinero de 156 millones de pesos

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, fue vinculado a proceso por el delito de lavado de dinero por más de 156 millones de pesos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Lo anterior como resultado de la reposición de una audiencia inicial que se celebró el pasado 11 de septiembre, donde el juzgador consideró que existían indicios razonables para procesar a Roberto Sandoval.

Con la vinculación a proceso contra Roberto Sandoval por el delito de lavado de dinero, se establece que el exgobernador de Nayarit permanecerá recluso en el Cefereso número 4 “El Rincón”, ubicado en Tepic.

Roberto Sandoval, quien gobernó Nayarit bajo la bandera del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 2011 hasta 2017, permanece recluso desde junio de 2021 en el Cefereso número 4 “El Rincón“.

A cuatro años de esa detención, un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Nayarit por presunto lavado de dinero por más de 156 millones de pesos, por lo que continuará preso.

La FGR señaló que esta segunda vinculación a proceso se realizó en cumplimiento de una ejecutoria de amparo que en su momento había obtenido a su favor Roberto Sandoval.

En esa ocasión, se ordenó que el Juez de Control repusiera la audiencia inicial, motivara y fundara su resolución contra el exgobernador de Nayarit.

Tras escuchar los argumentos de la FGR, el Juez de Control consideró que existían indicios razonables para atribuir la comisión de un delito a Roberto Sandoval.

Estados Unidos señaló a Roberto Sandoval por nexos con el narcotráfico en México

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó en 2018 a Roberto Sandoval por tener supuestos nexos con grupos del narcotráfico en México.

En consecuencia, ordenó la inmediata congelación de cuentas del ex gobernador de Nayarit y lo acusó de recibir sobornos por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De igual forma, Estados Unidos acusó al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez de haber aceptado dinero de Los Cuinis, a cambio de actuar a favor de sus miembros en procesos judiciales.