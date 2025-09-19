El gobernador del estado de Nayarit, Roberto Sandoval, fue sentenciado el jueves 18 de septiembre por el delito de falsificación de documentos para lograr apropiarse de un inmueble;.

Roberto Sandoval fue declarado culpable de falsificación de documentos desde hace una semana, hoy un juez dictó sentencia y continuará el proceso contra el exgobernador por lavado de dinero.

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es sentenciado a 7 años de cárcel por falsificación de documentos

Tras acreditarse su responsabilidad en el proceso penal por el delito de falsificación de documentos, Roberto Sandoval fue sentenciado a siete años de cárcel, pese a que ya lleva preso un par de años.

De acuerdo con la información, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, habría falsificado un documento para apropiarse de un inmueble en el municipio de San Blas.

Además de la sentencia de siete años de prisión, Roberto Sandoval tendrá que pagar una multa de 70 unidades de medida y actualización (UMA) y un montón por la reparación del daño, que aún no ha sido estimado.

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es sentenciado (Captura de pantalla)

Roberto Sandoval fue condenado a 7 años en prisión; enfrenta más procesos legales

Hoy jueves 18 de septiembre, Roberto Sandoval fue condenado a siete años en prisión por el delito de falsificación de documentos, pero enfrenta más procesos legales: