Roberto Sandoval, ex gobernador del estado de Nayarit, fue declarado culpable de cometer el delito de falsificación de documentos.

De acuerdo con las autoridades, Roberto Sandoval fue encontrado culpable por utilizar un documento falso con la intención de hacerse ilegalmente de una serie de terrenos en el municipio de San Blas, Nayarit.

La audiencia de sentencia de Roberto Sandoval quedó programada para el viernes 11 de septiembre de 2025, por lo que será hasta esa fecha cuando se conozca la sanción que se le impondrá tras ser hallado culpable.

Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, culpable de falsificación de documentos

Durante la noche del martes 9 de septiembre de 2025, en modalidad de videoconferencia, se llevó a cabo el juicio en contra de Roberto Sandoval.

Fue ahí en donde un juez federal declaró culpable al ex gobernador de Nayarit por falsificación de documentos, pues las autoridades presentaron las pruebas que acreditaron la comisión del delito.

De acuerdo con la Fiscalía de Nayarit, se demostró que Roberto Sandoval utilizó documentos falsos para apropiarse de diversos terrenos que forman parte del rancho “El Sueño”.

Este se encuentra ubicado en la localidad de Aután, perteneciente al municipio de San Blas, en el estado de Nayarit.

Tras la resolución, Roberto Sandoval permanecerá recluido en el Cefereso número 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, toda vez que existen otros tres procesos penales en su contra.

Entre ellos destaca una acusación a nivel federal, pues el ex gobernador de Nayarit es señalado por la presunta comisión de lavado de dinero.

Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit (Cuartoscuro)

La Sentencia que podría recibir Roberto Sandoval por falsificación de documentos

Luego de la resolución del juicio contra Roberto Sandoval, en donde fue declarado culpable por falsificación de documentos, el juez indicó que la audiencia condenatoria se llevará a cabo el viernes 11 de septiembre.

De acuerdo con el código penal, el ex gobernador de Nayarit podría recibir una condena que va de los 6 meses, hasta los ocho años de cárcel por usar documentación falsa para apropiarse de terrenos.

Además, Roberto Sandoval también podría hacerse acreedor de una multa, la cual alcanzaría un pago equivalente a 370 días.