Bajo el lema “Riviera Nayarit, el destino de las grandes inversiones”, autoridades de Nayarit presentaron la nueva estrategia de Miguel Ángel Navarro para promocionar y consolidar a Nayarit como uno de los destinos con mayor crecimiento, inversión y proyección global del país.

Asimismo, se precisó que la entidad se ha posicionado como líder en inversión turística y como referente nacional de lujo sostenible y de crecimiento.

Nayarit proyecta 5 mil 500 millones de dólares en inversiones turísticas

De acuerdo con el Juan Enrique Suárez del Real, Secretario de Turismo de Nayarit, para el 2026, la Riviera Nayarit prevé una inversión de más de 5 mil 500 millones de dólares y una expansión hotelera con más de 3 mil 600 nuevas habitaciones, las cuales tendrán una inversión superior a mil millones de dólares.

Por otra parte, el funcionario presentó la campaña “Paradise keeps going” y “The journey keeps going”, estrategia que busca fortalecer la conversión digital y mantener una presencia fuerte en mercados estratégicos.

Riviera Nayarit fortalece su posicionamiento internacional como uno de los destinos más competitivos (cortesía)

La estrategia contempla promoción permanente en plataformas digitales, agencias de viaje en línea (OTAs), publicidad en metabuscadores y presencia en servicios de streaming, así como anuncios en aeropuertos de Estados Unidos y zonas de alto poder adquisitivo en México. También se integrarán herramientas de movilidad dirigidas al mercado carretero.

“Creer en un destino no es solo generar desarrollo, es generar estabilidad, es generar una situación que de una oportunidad a los visitantes e inversionistas de saber que tienen un gobierno que ejecuta rápidamente y que brinda las condiciones de seguridad y un entorno adecuado para sus habitantes” Juan Enrique Suárez del Real, secretario de Turismo de Nayarit

Nayarit recibe más de 10 millones de visitantes al año, en el 2025, el promedio de ocupación hotelera alcanzó el 82%, mientras que en temporadas altas puede llegar hasta un 94%, generando una derrama económica de más de 6 mil millones de pesos.

Por otra parte, el turismo representa más del 18% del Producto Interno Bruto estatal, más del 30% de la actividad económica total y más del 40% del empleo directo e indirecto de la entidad. En cuanto al perfil del visitante, 83% corresponde a turismo internacional: 54% proviene de Estados Unidos, 26% de Canadá y el resto es mercado nacional.

Conectividad aérea y terrestre impulsa crecimiento turístico en Nayarit

El crecimiento turístico también ha sido respaldado por inversiones en conectividad, pues se han destinado más de 12 mil 400 millones de pesos a autopistas y ampliaciones carreteras, lo que ha permitido incrementar la Red de Altas Especificaciones en más del 60% desde el 2021.

En materia aérea, la movilización pasó de 172 mil pasajeros en el 2021 a más de 240 mil en el 2025, lo que representa un incremento del 40%. Además, la ampliación de la terminal aérea permitirá recibir aeronaves de mayor capacidad y así fortalecer la proyección internacional del destino y recibir a más de 15 millones de pasajeros.

Además, la entidad fue reconocida por la revista Condé Nast Traveler como el único destino de playa mexicano en su listado, y por Travel + Leisure, que lo calificó como “The Best-Kept Secret in Mexico” para 2026

El segmento de lujo también muestra expansión, con más de 15 nuevos desarrollos previstos entre 2026 y 2027, así como un crecimiento sostenido en el modelo “workation” y estancias premium.

De igual manera, Nayarit se consolidó como destino turístico oficial de equipos internacionales como Los Angeles Lakers, Vancouver Canucks y Dallas Cowboys, y mantiene negociaciones con Los Angeles Dodgers, lo que representa un alcance de más de 70 millones de aficionados en redes sociales.

El gobierno estatal subrayó que el plan turístico prioriza sostenibilidad, certificaciones ambientales y seguridad pública, factores clave para atraer inversión y mantener la confianza de visitantes internacionales. Detallado que Nayarit se ubica entre los cinco estados más seguros de México en 2025 y cuenta con certificaciones como Blue Flag y Playas Platino.

Con una estrategia que combina promoción global, infraestructura moderna y desarrollo inmobiliario de alto nivel, Riviera Nayarit busca consolidarse como uno de los destinos más competitivos y dinámicos de México.