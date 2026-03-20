El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, presentó el Fondo Soberano Nuevo Nayarit (FOSONN), una estrategia enfocada en fortalecer el desarrollo económico sostenible y atraer inversión nacional e internacional.

Este instrumento busca transformar activos públicos en proyectos productivos de alto impacto, con el objetivo de generar crecimiento económico, empleo y bienestar social a largo plazo.

El modelo plantea detonar la inversión mediante la colaboración entre el sector público y privado, aprovechando activos estratégicos como terrenos e infraestructura.

Miguel Ángel Navarro impulsa el FOSONN como modelo de inversión

El FOSONN es un instrumento financiero y de gestión pública que permite administrar, potenciar y comercializar activos del estado, particularmente tierras, para generar recursos destinados a fondos de pensiones y proyectos sociales.

Durante su presentación, autoridades destacaron que este modelo convierte activos estáticos en productivos mediante esquemas de coinversión con inversionistas que aportan capital, experiencia técnica y capacidad operativa.

Uno de sus pilares es la certeza jurídica, por lo que el gobierno estatal ha impulsado la modernización del registro público y del sistema catastral, con el fin de fortalecer la transparencia, la legalidad y la seguridad en las inversiones.

Asimismo, se han corregido rezagos históricos en el ordenamiento territorial, eliminando prácticas opacas y generando mayor certeza para los inversionistas.

FOSONN: así funcionará el fondo soberano de Nayarit

El modelo del FOSONN contempla una distribución estratégica de los beneficios: 51% para el patrimonio del estado y 49% para el Fondo de Ahorro Nayarit (FAN), lo que contribuye al bienestar financiero de los trabajadores.

Además, el fondo impulsará proyectos en sectores clave como turismo, energía, infraestructura, logística y salud, bajo criterios de sustentabilidad y desarrollo ordenado.

En el caso del turismo, este esquema permitirá detonar nuevos desarrollos, al tiempo que garantiza que parte de las utilidades se reinviertan en el estado y otra se integre al FAN.

El FOSONN incorpora estructuras financieras de reconocimiento internacional, como el modelo RAIF de Luxemburgo, con el objetivo de atraer capital extranjero y posicionar a Nayarit como un destino competitivo a nivel global.

Autoridades estatales señalaron que este proyecto representa un cambio en la gestión pública, al priorizar la transparencia, la eficiencia y la generación de valor a largo plazo.

Con ello, el gobierno de Nayarit busca consolidar un modelo económico que impulse el desarrollo sostenible y genere mayores oportunidades para la población.