Pemex afirma que derrame en Río Seco está bajo control

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el derrame en el Río Seco está bajo control y continúan las tareas de recolección del hidrocarburo tras el incendio en la refinería Dos Bocas, Tabasco.

Pese a que la población de la zona reportó el derrame tras el incendio en Dos Bocas, aún no se ha confirmado que la presencia de hidrocarburos en el Río Seco se deba al siniestro.

Pemex tiene bajo control el derrame en Río Seco, cerca de Dos Bocas

A través de redes sociales, Pemex detalló que personal técnico especializado y elementos de la Marina realizan las labores de contención y recuperación de hidrocarburo en el Río Seco.

Pemex aseguró que el derrame “se encuentra bajo control y no representa riesgo para la población”, sin embargo, las labores en el Río Seco continuarán hasta que concluya la limpieza.

Entre las medidas tomadas parala limpieza del Río Seco, personal de Pemex instaló barreras de contención para detener el desplazamiento del hidrocarburo hacia la laguna Mecoacán.

Pese a estas acciones, el derrame en el Río Seco ha causado grandes pérdidas económicas, pues la actividad de la pesca se vio directamente afectada por la presencia de hidrocarburos.

Los pescadores de la zona denunciaron que los peces obtenidos en el Río Seco estaban contaminados, por lo que tuvieron que desecharlos, lo que representa una pérdida total en sus ganancias.