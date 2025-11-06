Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio, exigió justicia a un mes de la desaparición del joven en un bar de la zona centro de Mazatlán, Sinaloa, ocurrida el 5 de octubre del 2025.

En un pronunciamiento público a través de redes sociales, su madre exigió que las autoridades encuentren con vida a Carlos Emilio, por lo que exigió la intervención urgente del Gobierno de México.

En la misma publicación, la madre de Carlos Emilio recordó que el joven desapareció dentro del baño del bar Terraza Valentino, ubicado sobre el Malecón en Mazatlán.

Madre de Carlos Emilio exige justicia a un mes de su desaparición en Mazatlán

La madre de Carlos Emilio pidió empatía a su caso, al tiempo que denunció públicamente que los dueños del establecimiento Terraza Valentino siguen sin enfrentar consecuencias por lo ocurrido.

“Aportamos datos, ubicaciones, evidencias, testimonios y no hemos dejado de buscarlo, un solo segundo, desde que mí hijo Carlos Emilio desapareció la madrugada del 5 de octubre, dentro del baño del bar en la ciudad de Mazatlán. Un lugar cuyos responsables siguen libres, viviendo con toda indolencia y sin enfrentar consecuencias”

En otro mensaje, la madre de Carlos Emilio se dirigió directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para que las autoridades agilicen la búsqueda de su hijo.

Sobre ello, también denunció que las instituciones de búsqueda se han mostrado indiferentes y lentos en la búsqueda de Carlos Emilio, lo que calificó como un claro síntoma de la indiferencia estatal en complicidad.

“Desde ese día, toda la familia vive una incertidumbre insoportable, enfrentando no solo el vacío de su ausencia, sino también la indiferencia, la desinformación y la falta de empatía por parte de las autoridades responsables de su búsqueda" apuntó.