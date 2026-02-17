El Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona consolidó a San Luis Potosí como un destino estratégico para la inversión japonesa, luego de que autoridades diplomáticas reconocieran el respaldo estatal a empresas niponas.

Kengo Okumura, cónsul encargado de Asuntos Económicos del Consulado General de Japón en León, destacó el acompañamiento permanente de la administración estatal a compañías japonesas instaladas en la entidad.

El diplomático subrayó que este apoyo ha sido clave para la operación y expansión de negocios, fortaleciendo la economía local y generando empleos de calidad.

Ricardo Gallardo consolida a San Luis Potosí como destino clave para inversión japonesa

Actualmente operan 80 empresas japonesas en la entidad y alrededor de 350 ciudadanos de Japón residen en la región, cifras que reflejan la confianza del sector empresarial internacional.

La apertura de una oficina de representación en Asia refuerza la proyección global del estado y facilita la llegada de nuevas inversiones, ampliando las oportunidades de desarrollo económico.

El reconocimiento del gobierno japonés también evidencia que las políticas de atracción de inversión extranjera están dando resultados tangibles para empresas y ciudadanía.

Con esta estrategia, San Luis Potosí fortalece su posicionamiento internacional y consolida una relación económica estratégica con Japón.