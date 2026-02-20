El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo una reunión con el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Federal de Alemania en México, Clemens Von Goetz, con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral en materia de inversión, desarrollo económico y promoción cultural.

Durante la reunión, el gobernador señaló las fortalezas competitivas de San Luis Potosí como destino estratégico para la inversión extranjera, resaltando la ubicación geográfica, la disponibilidad de mano de obra calificada y la conectividad carretera.

San Luis Potosí se posiciona como destino atractivo para inversión

Cardona subrayó que el impulso a las relaciones internacionales forma parte de una estrategia de desarrollo sin límites, orientada a atraer capital extranjero, generar empleos y elevar la calidad de vida de las familias potosinas.

Ricardo Gallardo impulsa cooperación con Alemania en inversión, innovación y desarrollo sostenible (cortesía)

Asimismo, destacó que la consolidación de alianzas con países como Alemania permite ampliar las oportunidades de crecimiento económico y fortalecer la competitividad del estado en el escenario internacional y nacional.

Por otra parte, el gobernador señaló que el fortalecimiento de estos vínculos contribuye no solo al dinamismo económico, sino también al intercambio cultural y a la innovación, factores que impulsan un desarrollo integral y sostenible.

Finalmente, Ricardo Gallardo reafirmó el compromiso de su administración de continuar promoviendo acuerdos estratégicos con naciones que aporten al progreso del estado, consolidando a San Luis Potosí como un referente en crecimiento, inversión extranjera y bienestar social.