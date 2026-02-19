El gobernador Ricardo Gallardo Cardona reconoció la labor de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía nacional y en la construcción de la paz de San Luis Potosí, pues la entidad es uno de los cinco estados más seguros del país.

En el marco de la Conmemoración del 113 aniversario del Día del Ejército Mexicano, el mandatario estatal encabezó una ceremonia conmemorativa que se llevó a cabo en el Patio Central del 40.° Batallón de Infantería, perteneciente a la XII Zona Militar, donde subrayó que la coordinación entre el Gobierno estatal y las autoridades federales ha sido clave para garantizar la seguridad en San Luis Potosí.

San Luis Potosí fortalece seguridad con respaldo del Ejército Mexicano

Durante su mensaje, el gobernador reafirmó el compromiso de su administración de mantener una colaboración institucional estrecha con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y las corporaciones estatales, con el objetivo de preservar la paz y tranquilidad en los 59 municipios de las cuatro regiones del estado.

Ricardo Gallardo reconoció al Ejército Mexicano como aliado estratégico en seguridad. (cortesía)

Gallardo Cardona resaltó que el Ejército no solo cumple funciones de seguridad, sino que también participa activamente en tareas de apoyo a la población en situaciones de emergencia, como incendios y desastres naturales.

Por su parte, el comandante de la XII Zona Militar, el General Brigadier D.E.M. Roberto Bernal Benítez, agradeció el respaldo del gobierno estatal y reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas de continuar trabajando de manera coordinada para proteger a las y los potosinos.

La ceremonia incluyó un programa artístico-cultural y concluyó con la inauguración de la Sala de Juntas “Damián Carmona”, acto encabezado por el gobernador y el mando militar.

Con esta conmemoración, el Gobierno de San Luis Potosí refrendó su reconocimiento al Ejército Mexicano como institución fundamental para la estabilidad, la seguridad y el bienestar de la población.