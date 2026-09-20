Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, presentará este lunes 21 de septiembre su Quinto Informe de Gobierno, en el que dará a conocer los resultados de su quinto año de administración y las acciones realizadas en las cuatro regiones del estado.

El informe se llevará a cabo a las 17:00 horas en el Centro de Negocios Potosí, donde el mandatario estatal expondrá avances en infraestructura, movilidad, programas sociales, salud, educación, seguridad, desarrollo económico y finanzas públicas.

Ricardo Gallardo destacará avances en infraestructura y movilidad

Durante el informe se presentarán resultados relacionados con infraestructura carretera, puentes, vialidades y recuperación de espacios públicos, además de las acciones para ampliar los esquemas de movilidad en San Luis Potosí.

Para 2026, el presupuesto destinado al mantenimiento de la red carretera estatal aumentó 25 por ciento. Asimismo, el programa Enchúlame la Colonia contempla una inversión de 300 millones de pesos para atender calles, alumbrado, drenaje, agua y espacios públicos en la capital.

En materia educativa, la inversión en infraestructura escolar cerrará 2026 por encima de los 650 millones de pesos, como parte de las acciones que serán expuestas durante el Quinto Informe.

Ricardo Gallardo informará resultados de programas sociales y salud

Otro de los temas que se abordarán será la atención directa a las familias de las cuatro regiones del estado mediante programas sociales y servicios públicos.

En materia de salud, el programa Visitando Corazones ingresó a 140 mil 882 hogares entre octubre de 2025 y julio de 2026. Durante ese periodo atendió a 175 mil 690 personas, realizó 704 mil detecciones oportunas y aplicó 70 mil 282 vacunas.

Ricardo Gallardo también dará a conocer resultados en educación, seguridad, desarrollo económico, movilidad y bienestar social, con acciones que, de acuerdo con el gobierno estatal, se han extendido a los 59 municipios de San Luis Potosí.

Previo a su Quinto Informe, el gobernador señaló que el objetivo será presentar los resultados de la administración y explicar a la ciudadanía el destino de los recursos públicos.

Vamos a rendir cuentas de frente a la gente, porque este Gobierno del Cambio ha trabajado en las calles, en las comunidades y en los municipios. Ricardo Gallardo, Gobernador de San Luis Potosí.

Al encuentro se espera la asistencia de representantes de distintos sectores e invitados especiales. Sin embargo, el gobierno estatal señaló que el eje central del informe será la ciudadanía, ante quien se presentarán los resultados del quinto año de administración y el estado que guarda el gobierno de San Luis Potosí.