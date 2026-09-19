El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó que San Luis Potosí mantiene una agenda enfocada en infraestructura, conectividad, inversión y bienestar para las familias de las cuatro regiones del estado.

Los resultados forman parte de las acciones que dará a conocer el gobernador Ricardo Gallardo Cardona durante su Quinto Informe de Gobierno.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres señaló que la administración estatal mantiene coordinación con los tres órdenes de gobierno, los poderes Legislativo y Judicial y distintos sectores de la sociedad, con énfasis en la gobernabilidad, el diálogo y la paz social.

San Luis Potosí destaca inversión en infraestructura y reducción de homicidios. (cortesía)

San Luis Potosí invierte más de 3 mil 100 mdp en puentes

Como parte de los resultados de los últimos cinco años, el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres destacó una inversión superior a 3 mil 100 millones de pesos en puentes vehiculares.

De acuerdo con el funcionario, estas obras han contribuido a mejorar la conectividad y movilidad, principalmente en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

La inversión en infraestructura forma parte de la agenda estatal que será presentada durante el Quinto Informe de Gobierno, junto con otros resultados relacionados con desarrollo y bienestar.

San Luis Potosí destaca inversión en infraestructura y reducción de homicidios. (cortesía)

Gobierno estatal reporta reducción de homicidios

En materia de seguridad, el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres señaló que San Luis Potosí registra una reducción de hasta 95.8 por ciento en homicidios entre 2021 y 2026, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres atribuyó este resultado a las acciones de coordinación y presencia territorial desarrolladas en las cuatro regiones del estado.

San Luis Potosí destaca inversión en infraestructura y reducción de homicidios. (cortesía)

Estos indicadores de seguridad se sumarán a los resultados de infraestructura, movilidad y desarrollo que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona presentará durante su Quinto Informe de Gobierno.